Karol Nawrocki: Kim jest kandydat na prezydenta wspierany przez PiS?

- Jako przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej będę zwolennikiem i strażnikiem zrównoważonego rozwoju Polski, w którym będzie miejsce na inwestycje drogowe, kolejowe w takich miast, jak Świecie i powiatów w całej Polsce. Nigdy nie zgodzę się na dzielenie Polski na Polskę „A” i Polskę „B”. Jest jedna Polska – przyznał z kolei 13 stycznia w czasie spotkania z wyborcami w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim.

1 lutego w czasie spotkania w Bednarach w województwie łódzkim Karol Nawrocki zwrócił się natomiast do przedsiębiorców: - Będę prezydentem, który rozumie polskich przedsiębiorców. Spotyka się z nimi i rozmawia. Staje się ich ambasadorem na arenie międzynarodowej, ale też rozwiązuje ich problemy tu i teraz. A problem energii elektrycznej, czy 5-procentowego VAT-u na żywność, który wpływa na przedsiębiorców i konsumentów, jest tym, który trzeba załatwić.

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki: Jestem w stanie usiąść z Putinem do stołu Karol Nawrocki – wspierany przez PiS kandydat na prezydenta – stwierdził, że choć za wybuch wojny na Ukrainie odpowiada przede wszystkim Federacja Rosyjska, to „nie można zrzucać odpowiedzialności z Unii Europejskiej”. Szef IPN powiedział też, że „jest w stanie usiąść z Putinem do stołu” oraz podać rosyjskiemu przywódcy rękę, jeśli „wymagałby tego interes Polski”.

2 lutego w trakcie konferencji prasowej odniósł się też do tematu armii i zadeklarował: - Będę dążył do tego jako polski prezydent, by polska armia była co najmniej trzystutysięczna, aby była największą lądową armią NATO w UE. Polski żołnierz i polski pogranicznik musi mieć pełne przekonanie, że i rząd i państwo polskie i obywatele wspierają go w tej misji, bo bronią naszego domu, naszych granic.

Karol Nawrocki: Wypowiedzi na temat polityki zagranicznej

16 stycznia w czasie odbywającego się w Sejmie spotkania z korpusem dyplomatycznym Karol Nawrocki odniósł się do kwestii dotyczących Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych: