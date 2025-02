Prof. Antoni Dudek o wyborach. „Co trzeci wyborca PiS nie przekonał się do Nawrockiego”

Co trzeci wyborca PiS nie chce głosować na Karola Nawrockiego

Przytacza też wyniki badań mówiące o tym, że Karol Nawrocki ma większe szanse na wygranie z Rafałem Trzaskowskim niż Sławomir Mentzen. – Ale to się jeszcze może zmienić przez trzy miesiące – zastrzega. – Pan Nawrocki był słabo znanym, nieudolnym prezesem IPN, a wcześniej nieudolnym dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. PiS w sondażach ma ponad 30 proc., a Nawrocki – ponad 20 proc. To oznacza, że około 1/3 wyborców tej partii nie przekonała się do Nawrockiego – ocenia.

Zdaniem prof. Dudka wynik pierwszej tury wyborów może być niespodzianką dla PiS. – Gdyby Nawrocki nie dostał się do drugiej tury, byłoby to największe trzęsienie ziemi w PiS od powstania tej partii – tłumaczy. – Działacze mogliby uznać, że prezes przestał wyczuwać, skąd wieje wiatr. Jednak prawdopodobieństwo tego, że Mentzen wejdzie do 2 tury, oceniam na 20-25 proc – mówi.