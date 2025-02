Czytaj więcej Publicystyka Jacek Nizinkiewicz: Tusk nie mógł podjąć innej decyzji w sprawie wysłania polskich wojsk do Ukrainy Po szczycie przedstawicieli unijnych państw w Paryżu Donald Tusk zapowiedział, że nie wyśle polskich żołnierzy do Ukrainy. Żaden inny polityk nie postąpiłby teraz inaczej. Karol Nawrocki wraz z PiS i Konfederacją nie spodziewali się, że premier zajmie właśnie takie stanowisko.

Czy – zdaniem Nawrockiego – to dobrze, że w negocjacjach o zakończeniu wojny zabraknie miejsca dla UE, co zapowiada generał Kellogg? - Nie wolno zamykać oczu na to, dlaczego tak jest. I to jest ważniejsze niż kwestia tego, czy to dobrze, czy źle. To po prostu odzwierciedlenie realnej siły Unii Europejskiej w teatrze strategicznym całego świata - powiedział. - Unia jest pogrążona w chaosie – najpierw w pakcie z Putinem, potem w pakcie klimatycznym, który niszczy gospodarkę, w tym naszą - polską. Pogrążona jest wreszcie w niewypełnianiu obowiązków wobec NATO, czyli najważniejszego sojuszu, jaki istnieje - zaznaczył Nawrocki. Ocenił także, że UE „nie jest dziś partnerem do rozmów o bezpieczeństwie świata, a co najwyżej o agresywnej polityce ideologicznej”.

Podczas rozmowy Nawrocki wyraził też przekonanie, że „Ukraina nie traktuje Polski po partnersku” - Jest niewdzięczna, a w wielu kwestiach zachowuje się nieprzyzwoicie. Nie wpływa to jednak na moją opinię, że Ukraina musi być przy stole negocjacyjnym - stwierdził.