Lipcowa rekonstrukcja rządu jest odczytywana w największej partii opozycyjnej m.in. jako element przygotowania do kohabitacji z prezydentem Nawrockim, tak jak powołanie ministrów Waldemara Żurka (resort sprawiedliwości) i Marcina Kierwińskiego (MSWiA). O nowych szefach resortów Kaczyński zresztą też wspominał w Zabrzu. – Postanowili pójść na całość. Pan Żurek, właściciel skądinąd znacznego majątku, którego pochodzenia nikt nie zna, a przy tym sędzia, to jest naprawdę sam skraj. Tak to można określić. Jest skraj i ten skraj ma jeszcze taki skraj. I tam jest Żurek – grzmiał prezes.

Ale od taktyki ważniejsza jest długoterminowa strategia, której elementy Kaczyński określił też w swoim niedawnym wystąpieniu.

Politycy PiS, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita” , przekonują, że ich zdaniem możliwy jest obecnie niemal każdy rozwój wypadków, włącznie z wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi w 2026 r. Jarosław Kaczyński i jego doradcy już teraz rozpoczęli przygotowania do politycznej ofensywy. Jednym z jej elementów jest planowana na jesień konwencja programowa, która ma odbyć się w Katowicach i będzie przypominać podobne wydarzenia, które PiS organizowało w przeszłości. Jesienią również – co zapowiedział Kaczyński w Zabrzu – ma odbyć się cykl spotkań i debat partii z młodymi ludźmi. Ma też zostać przygotowana specjalna aplikacja dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński: „Anne Applebaum, wiecie, kim jest?”. Sikorski odpowiada: „Puszczanie oka do antysemitów”

Jeszcze jednym elementem przygotowań mają być wybory lokalne w samej partii. Ale być może najważniejsze w Zabrzu dla PiS było uderzenie w nowego wicepremiera w rządzie Donalda Tuska – w Radosława Sikorskiego. – Dzisiaj świat idzie na prawo, Polska też na szczęście idzie na prawo, to widać we wszystkich badaniach i wobec tego oni być może też próbowali udawać, podkreślam, udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski – mówił Kaczyński. I szydził z żony wicepremiera. – Wiecie, kim jest. Pisze teraz książkę „Matka Polka” – mówił, odnosząc się do książki Anne Applebaum wydanej w 2020 r.

Te słowa spotkały się oczywiście z reakcją wicepremiera Sikorskiego w serwisie społecznościowym X. „Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach, a Anne Applebaum wychwalał za »Gułag« i nie tylko. A teraz ją atakuje, puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda”.