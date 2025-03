Rafał Trzaskowski: Kim jest kandydat na prezydenta Polski z Koalicji Obywatelskiej?

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki: Kim jest kandydat na prezydenta wspierany przez PiS? Karol Nawrocki – historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a obecnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W majowych wyborach prezydenckich startuje jako tzw. kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Co o nim wiadomo?

Rafał Trzaskowski: Działalność polityczna po 2020 r.

Po wyborach prezydenckich w 2020 r. zainaugurował powstanie Ruchu Wspólna Polska. Założona przez niego instytucja zajęła się organizacją Campusu Polska Przyszłości. W 2021 roku został przewodniczącym rady politycznej samorządowego stowarzyszenia „Tak! Dla Polski”. W 2024 r. ubiegał się ponownie o fotel prezydenta Warszawy. Wygrał w pierwszej turze zyskując ponad 57 proc. głosów.

W listopadzie 2024 roku Koalicja Obywatelska zorganizowała wewnętrzne prawybory mające wyłonić jej kandydata w wyborach prezydenckich. Wystartowali w nich Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Wygrał Trzaskowski, zdobywając prawie trzy czwarte głosów. Tym samym stał się oficjalnym kandydatem KO w wyborach prezydenckich 2025.

Wybory prezydenckie 2025. Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego

Trzaskowski startuje w wyborach z hasłem „Cała Polska naprzód”. 7 grudnia 2024 r., przemawiając podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach, przedstawił swoją wizję przyszłej prezydentury. Mówił o potrzebie budowania wspólnoty między różnymi grupami i zasypywaniu podziałów między Polakami. Podkreślił rolę patriotyzmu gospodarczego, mówił też o końcu „naiwnie pojmowanej” globalizacji. Wspominał też m.in. o takich kwestiach jak: wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, konieczności zapewnienia jej dostępu do taniej energii, przeprowadzanej w odpowiedzialny sposób transformacji górnictwa. Odnosząc się do polityki międzynarodowej i kwestii obronności, zapowiedział ciąg dalszy wzmacniania polskiej armii i służb mundurowych. Podkreślił, że zwiększając swoje wydatki na obronność Polska musi do podobnych działań przekonać inne kraje UE i NATO. „(…) oni też muszą wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy na swe barki” – stwierdził.

Na swojej stronie internetowej, odpowiadając na pytanie „dlaczego kandyduję?”, Rafał Trzaskowski pisze: „W 2023 roku Polacy zagłosowali za zmianą, odrzucając rząd, który służył wyłącznie sobie, a nie obywatelom. Jednak, podobnie jak wielu z Was, odczuwam frustrację z powodu wolnego tempa reform. Zbyt często dobre inicjatywy są blokowane lub stają się przedmiotem sporów i kłótni, co sprawia, że Polska nie wykorzystuje swojego wielkiego potencjału, staje się coraz bardziej podzielona, a ostatecznie mniej gotowa na przyszłość”.