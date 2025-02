Kampania Hołowni do przebudowania. Kryzys i obawy w sztabie

Szymon Hołownia kilka lat temu był objawieniem na politycznej scenie. W ostatnich wyborach prezydenckich zdobył trzeci wynik i prawie 14-proc. poparcie. W wyborach parlamentarnych Trzecia Droga zajęła również trzecie miejsce, uzyskując 14,4 proc. głosów. Hołownia jako marszałek Sejmu spopularyzował prace parlamentarne. To już zamierzchła przeszłość.

Dziś ani Hołownia nie idzie przebojem przez politykę, ani TD, którą marginalizuje Konfederacja. W ostatnim badaniu CBOS na formację Mentzena chce głosować 17 proc. respondentów, a na ekipę Hołowni ok. 4.

– Jak się nic nie zmieni, to sukcesem będzie 2-proc. poparcie dla Hołowni – mówi nam jeden z posłów TD. A co ma się konkretnie zmienić? „Komunikacja” i „aktywność kandydata, który zawiesza marszałkowanie na czas kampanii” – odpowiadają zbiorczo ludzie z otoczenia Hołowni, którzy wciąż wierzą, że marszałek może wejść do drugiej tury i ma szansę na prezydenturę. Musiałoby się wiele zmienić w otoczeniu samego Hołowni, żeby tę wiarę zaszczepić w Polakach. I to szybko. Kampanijny zegarek działa dzisiaj na korzyść Mentzena.