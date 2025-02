Kampanie wyborcze to tyleż starcie kandydatów, co budowanie opowieści o nich. Dużą rolę odgrywa psychologia i oddziaływanie sztabowców na rywali oraz wyborców. Opowieść o przełamaniu duopolu jest nośna, buduje samego Mentzena, który konsekwentnie od początku swojej kampanii (sierpień–wrzesień 2024 r.) stawia na kilka rzeczy, w tym spotkania w Polsce powiatowej, i opiera się na mediach społecznościowych. Mentzen i jego sztabowcy liczą też na wykorzystanie swoistej fali na bardziej prawicowe poglądy, również wśród kobiet. Sprzyjać ma też uspokojenie sytuacji w samej Konfederacji – 8 marca ma odbyć się jej kongres, a jej liderzy mieli porozumieć się w kluczowych sprawach dotyczących 2027 r., w tym kwestii list wyborczych dla Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei.

Mentzen: Czy impet nie pojawia się zbyt szybko?

W warstwie narracyjnej sukcesy Sławomira Mentzena działają na korzyść Platformy, bo z reguły generują problemy w mediach dla Nawrockiego. W praktyce Rafał Trzaskowski będzie musiał rywalizować o elektorat kandydata Konfederacji w drugiej turze, a to wyborcy, którym ideowo jednak dużo bliżej do PiS i Nawrockiego. Jak wynika z naszych rozmów, w PiS badania wewnętrzne pokazują inny obraz sytuacji niż te, do których dostęp ma opinia publiczna. W niedawnych badaniach PiS na dużej próbie to Mentzen ma problemy z pełną mobilizacją elektoratu Konfederacji (jego wyborcy „uciekają” do Grzegorza Brauna i innych kandydatów na prawicy), dużo większe niż Nawrocki z mobilizacją elektoratu PiS. Co nie znaczy, że PiS nie widzi wyzwań w kampanii: politycy PiS muszą nieustannie odpowiadać na pytania o kryzysy w sztabie Karola Nawrockiego, o ewentualną obecność Sławomira Mentzena w II turze itd.

Czytaj więcej Polityka Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen: Jestem radykalnym zwolennikiem zdrowego rozsądku W Bełchatowie trwa konwencja wyborcza kandydata Konferencji na prezydenta, Sławomira Mentzena. Polityk obiecał uproszczenie i obniżenie podatków, zapowiedział odejście od Zielonego Ładu i zarzucił obywatelom Ukrainy, że zorganizowali sobie w Polsce "turystykę medyczną".

Pytanie tylko, czy kandydat Konfederacji utrzyma tempo aż do 18 maja. Natura wyborów prezydenckich sprzyja niespodziankom i nagłym zwrotom akcji. Kampania jest dynamiczna ze względu na media społecznościowe i nowy ekosystem, którego nie było w 2015 r.: podcastów, nowych projektów na YouTube, i nie tylko. Wybory w 2023 r., gdy Konfederacja była na wiosnę „trzecią siłą”, a nie udało się jej ostatecznie wywrócić stolika, jak zapowiadali liderzy ugrupowania. Była to cenna przestroga dla Mentzena. Zwłaszcza jeśli zacznie atakować go KO.