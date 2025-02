Wybory w Niemczech. Zwycięzca przebuduje kraj

Czytaj więcej Polityka Jerzy Haszczyński: Wybory do niemieckiego Bundestagu. O co toczy się gra? Po raz pierwszy w niemieckich wyborach takiego samego faworyta mają USA i Rosja. Skrajnie prawicowa AfD nie zostanie jednak dopuszczona do władzy. Ale jej hasła będą wpływały na politykę nie tylko Niemiec.

Prezentuje wizję Niemiec jako kraju, który wymaga gruntownej przebudowy zwłaszcza w dwu sferach: gospodarczej i w sprawie imigracji. Znajdującą się od kilku lat w stanie recesji gospodarkę miałyby uzdrowić proste działania w postaci redukcji biurokracji oraz ulgi podatkowe w połączeniu z reformą systemów pomocy społecznej.

Potencjalny partner koalicyjny, czyli SPD, stawia jednak twardy opór w sprawie ograniczenia swego sztandarowego programu pomocy dla bezrobotnych (Bürgergeld), będącego formą dochodu obywatelskiego, czyli bezwarunkowej pomocy państwa dla 5 mln osób w potrzebie, z czego 1,7 mln osób mogłoby z powodzeniem znaleźć zatrudnienie.

Koniec otwartych granic

Prawdziwą rewolucję zapowiada Merz w sferze ograniczenia imigracji, a właściwie szczelnego zamknięcia granic Niemiec dla nowych przybyszów.

Chodzi o wprowadzenie stałych kontroli granicznych, co stoi w jawnej sprzeczności z porozumieniem z Schengen. Konsekwencją tego może być zawracanie wszystkich osób bezpośrednio na granicy do sąsiednich państw, jak np. Polska, bez względu na to, czy są uchodźcami zgłaszającymi wnioski azylowe.

Kolejny punkt zakłada tymczasowe aresztowanie wszystkich osób przebywających w Niemczech, wobec których wydano nakazy opuszczenia kraju, czyli ok. 220 tys. Tak drastyczne propozycje żywcem wyjęte z programu AfD wywołały opór w wielu środowiskach. Po serii ostatnich zamachów terrorystycznych, których sprawcami byli imigranci, panuje jednak powszechna zgoda, że polityka imigracyjna musi ulec zmianie. Działania w tym kierunku czynił już rząd Olafa Scholza. Dla Merza nie dość konsekwentnie, co jego zdaniem doprowadziło do wzrostu popularności AfD.