Tajemnicza poświata w centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy odkryli jej źródło?

Najnowsze badania potwierdzają jedną z teorii dotyczącą źródła poświaty w centrum Drogi Mlecznej / zdjęcie ilustracyjne
Ujawniły one, że ciemna materia w naszej galaktyce ma inny rozkład, niż do tej pory sądzono. Nie jest on sferyczny, lecz spłaszczony i asymetryczny. To odkrycie natomiast przemawiać ma na korzyść przedstawionej przez badaczy teorii ciemnej materii jako źródła nadmiaru promieniowania gamma.
Badania przeprowadził Instytut Astrofizyki im. Leibniza w Poczdamie (AIP) we współpracy z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie i Uniwersytetem Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych. Ich wyniki opublikowano 16 października w czasopiśmie naukowym „Physical Review Letters”.
W 2008 roku teleskop kosmiczny Fermi Gamma-ray NASA wykrył w centrum Drogi Mlecznej tajemniczą, rozproszoną poświatę promieniowania gamma. Od tamtej pory naukowcy zastanawiają się, co emituje tę poświatę.
– Kiedy teleskop kosmiczny Fermi został skierowany na centrum galaktyki, wyniki były zaskakujące. Teleskop zmierzył nadmierną ilość promieniowania gamma, najbardziej energetycznego rodzaju światła we wszechświecie. Astronomowie na całym świecie byli zdumieni i powstało wiele konkurencyjnych teorii wyjaśniających tak zwany nadmiar promieniowania gamma – wyjaśnił Noam Libeskind, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie AIP.
Po długich debatach wśród naukowców wyłoniły się dwie teorie wyjaśniające tzw. „nadmiar promieniowania gamma”. Według pierwszej z nich promienie gamma są wynikiem pulsarów, czyli wirujących pozostałości po eksplodujących gwiazdach. Natomiast zgodnie z drugą teorią, „nadmiar promieniowania gamma” to efekt zderzania i wzajemnego niszczenia się cząstek ciemnej materii.
Wiele wcześniejszych badań dostarczało dowodów na potwierdzenie obu teorii. Jednak z teorią dotyczącą ciemnej materii wiązał się pewien problem. Poświata promieniowania gamma wydawała się pasować do kształtu zgrubienia galaktycznego, czyli zatłoczonego, wybrzuszonego obszaru w centrum Drogi Mlecznej, składającego się przede wszystkim ze starych gwiazd, w tym pulsarów. Obserwacja ta wydawała się więc potwierdzać teorię pulsarów, a eksperci wysuwali tezę, że poświata miałaby bardziej kulisty kształt (sferyczny), gdyby jej źródłem była ciemna materia. Jednocześnie astronomowie nie byli jednak w stanie zaobserwować wystarczającej liczby pulsarów, które wytwarzałyby promieniowanie gamma.
Najnowsze badania po raz pierwszy pokazują, że zderzenia ciemnej materii również mogły przyczynić się do powstania poświaty w kształcie wybrzuszenia. Odkrycie to przemawia za wiarygodnością teorii ciemnej materii.
W nowym badaniu naukowcy stworzyli model powstawania galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej w warunkach zbliżonych do tych panujących w kosmicznym sąsiedztwie. W efekcie po raz pierwszy stworzyli symulacje galaktyk bardzo podobnych do naszego układu i symulację rozmieszczenia ciemnej materii.
– I oto odkryliśmy, że centralna część ciemnej materii, z której emitowane są promienie gamma, jest w rzeczywistości spłaszczona – ma kształt zbliżony do jajowatego – wyjaśnił Joseph Silk współautor badania cytowany przez serwis CNN Science.
Droga Mleczna znajduje się w tzw. halo ciemnej materii, czyli kulistym obszarze wypełnionym ciemną materią. Do tej pory jednak dla naukowców nie było jasne, w jakim stopniu jest ono asferyczne lub elipsoidalne.
– Przeanalizowaliśmy symulacje Drogi Mlecznej i jej halo ciemnej materii i stwierdziliśmy, że spłaszczenie tego obszaru jest wystarczające, aby wyjaśnić nadmiar promieniowania gamma wynikający z samozniszczenia cząstek ciemnej materii. Obliczenia te pokazują, że poszukiwania cząstek ciemnej materii (które mogą ulegać samozniszczeniu) powinny pójść o krok dalej, aby przybliżyć nas do zrozumienia tajemniczej natury tych cząstek – powiedział Moorits Muru, główny autor badania cytowany w komunikacie AIP.
Badania przeprowadzone przez naukowców pokazują, że ciemna materia nie rozchodzi się równomiernie od centrum galaktyki na zewnątrz. Jest natomiast ułożona w strukturę zbliżoną do rozmieszczenia gwiazd, co sugeruje, że może ona odpowiadać za nadmiar promieniowania gamma.
Naukowcy planują dalsze badania. Jeżeli w ich wyniku okaże się, że poświata promieniowania gamma jest rzeczywiście efektem działania ciemnej materii, może to być pierwszy dowód potwierdzający istnienie ciemnej materii.
