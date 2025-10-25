Tajemnicza poświata w centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy odkryli jej źródło?

– Kiedy teleskop kosmiczny Fermi został skierowany na centrum galaktyki, wyniki były zaskakujące. Teleskop zmierzył nadmierną ilość promieniowania gamma, najbardziej energetycznego rodzaju światła we wszechświecie. Astronomowie na całym świecie byli zdumieni i powstało wiele konkurencyjnych teorii wyjaśniających tak zwany nadmiar promieniowania gamma – wyjaśnił Noam Libeskind, jeden z autorów badań cytowany w komunikacie AIP.

Po długich debatach wśród naukowców wyłoniły się dwie teorie wyjaśniające tzw. „nadmiar promieniowania gamma”. Według pierwszej z nich promienie gamma są wynikiem pulsarów, czyli wirujących pozostałości po eksplodujących gwiazdach. Natomiast zgodnie z drugą teorią, „nadmiar promieniowania gamma” to efekt zderzania i wzajemnego niszczenia się cząstek ciemnej materii.

Czy ciemna materia może być źródłem promieniowania gamma w centrum Drogi Mlecznej?

Wiele wcześniejszych badań dostarczało dowodów na potwierdzenie obu teorii. Jednak z teorią dotyczącą ciemnej materii wiązał się pewien problem. Poświata promieniowania gamma wydawała się pasować do kształtu zgrubienia galaktycznego, czyli zatłoczonego, wybrzuszonego obszaru w centrum Drogi Mlecznej, składającego się przede wszystkim ze starych gwiazd, w tym pulsarów. Obserwacja ta wydawała się więc potwierdzać teorię pulsarów, a eksperci wysuwali tezę, że poświata miałaby bardziej kulisty kształt (sferyczny), gdyby jej źródłem była ciemna materia. Jednocześnie astronomowie nie byli jednak w stanie zaobserwować wystarczającej liczby pulsarów, które wytwarzałyby promieniowanie gamma.

Najnowsze badania po raz pierwszy pokazują, że zderzenia ciemnej materii również mogły przyczynić się do powstania poświaty w kształcie wybrzuszenia. Odkrycie to przemawia za wiarygodnością teorii ciemnej materii.

Najnowsze badania promieniowania gamma w centrum Drogi Mlecznej: Na czym polegały?

W nowym badaniu naukowcy stworzyli model powstawania galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej w warunkach zbliżonych do tych panujących w kosmicznym sąsiedztwie. W efekcie po raz pierwszy stworzyli symulacje galaktyk bardzo podobnych do naszego układu i symulację rozmieszczenia ciemnej materii.