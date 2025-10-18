Naukowcy odkryli zmiany w polu magnetycznym Ziemi. „W tym regionie dzieje się coś szczególnego”

Nowe badanie dynamiki pola magnetycznego Ziemi ukazało się w październiku w czasopiśmie. „Physics of the Earth and Planetary Interiors”.

Reklama Reklama

Długofalowa misja satelitów Swarm

Najnowsza publikacja powstała dzięki wieloletniej misji trzech satelitów Swarm. Dane z obiektów, dotyczące ziemskiego pola magnetycznego, pochodzą z okresu od 2014 r. do 2025 r. Swarm to misja Earth Explorer, działająca w ramach programu Earth Observation FutureEO Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA). Obiekty wystrzelono w kosmos w listopadzie 2013 r. Konstelacja satelitów ESA zebrała do dzisiejszego dnia cenne dane o zmieniającej się dynamice pola magnetycznego Ziemi.

Na podstawie wciąż zbieranych danych tworzy się „globalne modele magnetyczne”, które są wykorzystywane m.in. w nawigacji. Informacje pozyskiwane przez misję Swarm ułatwiają też monitoring „kosmicznej pogody”. Projekt jest nazywany przez ekspertów „kamieniem milowym”, który pozwoli także opracować misje kolejnej generacji satelitów.

Zmiany w Anomalii Południowego Atlantyku. Co udało się ustalić?

Jednym z obiektów analizy autorów najnowszej publikacji jest tzw. Anomalia Południowego Atlantyku. Mowa o obszarze o osłabionym polu magnetycznym, odkrytym jeszcze w XIX w., a zlokalizowanym nad południowym Atlantykiem.