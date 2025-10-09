Na jednym z księżyców Saturna może istnieć życie. Astronomowie znaleźli nowe dowody

Już wcześniej sonda Cassini, przelatując przez pierścień E Saturna, cały czas wykrywała próbki z Enceladusa, w których znaleziono wiele cząstek organicznych, w tym prekursory aminokwasów. Jednak ziarna lodu znajdujące się w pierścieniu Saturna mogą mieć setki lat i w związku z tym mogły ulec zwietrzeniu i jednocześnie mogły podlegać zmianom pod wpływem intensywnego promieniowania kosmicznego. W związku z tym naukowcy chcieli zbadać świeże lodowe ziarna wyrzucone znacznie później, żeby móc lepiej zrozumieć, co dzieje się w oceanie Enceladusa.

Danych o wspomnianych świeżych ziarnach lodu dostarczyła sonda Cassini w 2008 r., przelatując prosto przez lodową mgłę. W analizator pyłu kosmicznego (Cosmic Dust Analyzer, CDA) sondy uderzyły z prędkością około 18 km/s ziarna lodu, które zostały wyrzucone zaledwie kilka minut wcześniej.

Były to najświeższe i najszybsze ziarna odkryte kiedykolwiek przez sondę Cassini. Znaczenie tego odkrycia wyjaśnił Nozair Khawaja cytowany w komunikacie ESA: „Ziarna lodu zawierają nie tylko zamarzniętą wodę, ale także inne cząsteczki, w tym cząsteczki organiczne. Przy niższych prędkościach uderzenia lód pęka, a sygnał pochodzący ze skupisk cząsteczek wody może zagłuszyć sygnał z niektórych cząsteczek organicznych. Jednak gdy ziarna lodu uderzają w CDA z dużą prędkością, cząsteczki wody nie tworzą skupisk i mamy szansę dostrzec te wcześniej ukryte sygnały”.

Enceladus może nadawać się do zamieszkania

Analiza danych uzyskanych przez sondę Cassini trwała wiele lat. Dopiero ostatnio ujawniono, jakie cząsteczki znajdowały się wewnątrz świeżych ziaren lodu. Występowały w nich niektóre cząsteczki organiczne, które wcześniej znaleziono w pierścieniu E, co potwierdza, że powstają one w oceanie Enceladusa.

Jednocześnie odkryto zupełnie nowe cząsteczki, których fragmenty obejmowały „[…] alifatyczne, (hetero)cykliczne estry/alkeny, etery/etyle oraz, wstępnie, związki zawierające azot i tlen” – czytamy w komunikacie ESA. Co istotne, te same cząsteczki na Ziemi biorą udział w łańcuchach reakcji chemicznych, które ostatecznie prowadzą do powstania bardziej złożonych cząsteczek niezbędnych do życia.