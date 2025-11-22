Z tego artykułu dowiesz się: Jak pasożytnicze mrówki przejmują kolonię innych mrówek?

Jaką rolę odgrywa kwas mrówkowy w strategii pasożytniczych mrówek?

Jak pasożytnicze królowe mrówek unikają wykrycia przez straż kolonii?

Co się dzieje z kolonią po zabiciu jej aktualnej królowej przez pasożyta?

Do tej pory uważano, że obca królowa mrówek musi walczyć i zabić aktualną królową, aby przejąć władzę. Z nowego badania opublikowanego w Current Biology wynika, że pewne gatunki mają znacznie bardziej złowrogą strategię i są w stanie wykorzystać manipulację chemiczną, aby zmusić mrówki–robotnice do ataku.

Pasożytnicze mrówki wykorzystują zaskakujący mechanizm do przejęcia władzy w kolonii

Japońscy naukowcy wyhodowali kolonię mrówek i udokumentowali zdolność do manipulacji chemicznej u dwóch daleko spokrewnionych gatunków pasożytniczych – Lasius orientalis, który infiltruje gniazda Lasius flavus oraz Lasius umbratus, który wdziera się do kolonii Lasius japonicus. Jak dokładnie to wygląda?

Pasożytnicza mrówka z gatunku Lasius orientalis spryskuje aktualną królową płynem brzusznym około 15 razy w ciągu 20 godzin. Według badaczy tym płynem jest kwas mrówkowy, czyli dobrze znany związek obronny, który wiele gatunków mrówek wykorzystuje do odstraszania drapieżników lub ostrzegania innych mrówek zamieszkujących tę samą kolonię. W tym przypadku kwas działa jednak jako zwodniczy sygnał społeczny, celowo wprowadzając robotnice w błąd.