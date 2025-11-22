Aktualizacja: 22.11.2025 15:36 Publikacja: 22.11.2025 15:00
Do tej pory uważano, że obca królowa mrówek musi walczyć i zabić aktualną królową, aby przejąć władzę. Z nowego badania opublikowanego w Current Biology wynika, że pewne gatunki mają znacznie bardziej złowrogą strategię i są w stanie wykorzystać manipulację chemiczną, aby zmusić mrówki–robotnice do ataku.
Japońscy naukowcy wyhodowali kolonię mrówek i udokumentowali zdolność do manipulacji chemicznej u dwóch daleko spokrewnionych gatunków pasożytniczych – Lasius orientalis, który infiltruje gniazda Lasius flavus oraz Lasius umbratus, który wdziera się do kolonii Lasius japonicus. Jak dokładnie to wygląda?
Pasożytnicza mrówka z gatunku Lasius orientalis spryskuje aktualną królową płynem brzusznym około 15 razy w ciągu 20 godzin. Według badaczy tym płynem jest kwas mrówkowy, czyli dobrze znany związek obronny, który wiele gatunków mrówek wykorzystuje do odstraszania drapieżników lub ostrzegania innych mrówek zamieszkujących tę samą kolonię. W tym przypadku kwas działa jednak jako zwodniczy sygnał społeczny, celowo wprowadzając robotnice w błąd.
– W obu przypadkach gospodarz i pasożyt należą do tego samego rodzaju, więc oba gatunki mają kwas mrówkowy i rozpoznają go jako sygnał zagrożenia – mówi Keizo Takasuka, jeden z autorów badania. – Uważamy że kiedy ich królowa nagle zostaje pokryta dużą ilością tej substancji, robotnice postrzegają własną matkę jako kryzys zagrażający kolonii, co wyzwala agresywne zachowania obronne – dodaje.
W efekcie, po spryskaniu aktualnej królowej kwasem mrówkowym, robotnice stopniowo zaczynały atakować swoją matkę. Finalnie doprowadziło to do jej okaleczenia i zabicia po 4 dniach.
Królowa z pasożytniczego gatunku Lasius umbratus zadziałała jeszcze szybciej, ponieważ użyła jedynie dwóch oprysków, aby skłonić robotnice do zaatakowania matki. Ostatecznie mrówki rozczłonkowały swoją królową.
W obu przypadkach po zabiciu matki robotnice zaakceptowały pasożytniczą królową. Ta natychmiast zaczęła składać własne jaja, które były pielęgnowane przez osierocone mrówki. Z czasem osobników z nowego gatunku było na tyle dużo, że całkowicie przejęły kolonię.
Co ciekawe, aby pasożytnicza królowa mogła w ogóle zbliżyć się do gniazda i zastosować manipulację chemiczną, musiała ominąć straż kolonii. Należy wspomnieć, że mrówki komunikują się za pomocą węchu, który pozwala im odróżnić mieszkańców gniazda od wrogów. Gdy badacze wcześniej obserwowali pasożytnicze królowe mrówek w pobliżu szlaków żerowania kolonii, zauważyli, że pasożyt porywa robotnicę i pociera nią o swoje ciało, maskując w ten sposób własny zapach. Dzięki temu mógł wślizgnąć się do gniazda i pozostać niezauważonym. Badacze odtworzyli ten mechanizm w przeprowadzonych eksperymentach poprzez proces zwany wstępnym przejęciem zapachu gospodarza.
– Bezpośrednia infiltracja zakończyłaby się niepowodzeniem, ponieważ robotnice natychmiast rozpoznałyby intruza i zaatakowały – wyjaśnia Takasuka. – Aby temu zapobiec, pasożytnicza królowa została umieszczona z kilkoma robotnicami gospodarza i kokonami. Już po jednej nocy nabrała specyficznego zapachu kolonii gospodarza, co dało jej chemiczny kamuflaż niezbędny do przejścia przez pierwszą linię obrony.
Pasożytnicze gatunki mrówek – Lasius orientalis oraz Lasius umbratus – nie są bliskimi krewnymi, a jednak należą do tego samego rodzaju, u którego znane są dwa odrębne źródła pasożytnictwa społecznego. Takasuka przyznaje, że mamy w tym przypadku do czynienia z przykładem ewolucji konwergentnej, czyli niezależnego wykształcenia podobnych cech u niespokrewnionych gatunków w wyniku działania podobnych czynników środowiskowych.
