Mops i pekińczyk. Dog i pudel. Kiedy zaczęła się ta różnorodnośc?

Naukowcy przeanalizowali rozmiary i kształty 643 czaszek udomowionych psów oraz ich wilczych przodków z okresu około 50 000 lat temu, wykazując, że różnorodność w budowie psów zaczęła się co najmniej 11 000 lat temu, mniej więcej w momencie zakończenia ostatniej epoki lodowcowej.

Wyniki podważają powszechne przekonanie, że tak duża różnorodność kształtów pojawiła się dopiero w ostatnich stuleciach, pod wpływem selektywnej hodowli.

Różnice z czasów prehistorycznych

Jak wyjaśnia Allowen Evin, bioarcheolożka z Uniwersytetu w Montpellier oraz francuskiej jednostki badawczej CNRS i współautorka badań opublikowanych w czasopiśmie Science, „tradycyjnie zakładano, że główna morfologiczna dywersyfikacja – zwłaszcza wyraziste różnice w wielkości i kształcie – nastąpiła dopiero w ciągu ostatnich kilku wieków, na skutek powstania formalnych ras psów w XVIII i XIX wieku”.﻿

Badania Evin i współautorki Carly Ameen z Uniwersytetu Exeter w Anglii pokazują jednak, że znaczne zróżnicowanie czaszek było już wyraźnie obecne w czasach prehistorycznych.