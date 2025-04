Vincent Lynch, biolog z Uniwersytetu w Buffalo, którego opinię przytacza amerykańska agencja prasowa Associated Press, uważa, że nie można w pełni ożywić wymarłych gatunków: „Wszystko, co teraz można zrobić, to sprawić, by coś wyglądało powierzchownie jak coś innego”. Naukowiec dodał również, że „niezależnie od tego, jaką funkcję ekologiczną pełnił wilk straszny przed wyginięciem, nie może jej pełnić w dzisiejszym krajobrazie”.

Z kolei cytowany przez serwis CNN Science Christopher Preston, profesor filozofii środowiska na Uniwersytecie w Montanie stwierdził: „Trudno sobie wyobrazić, aby wilki straszne kiedykolwiek zostały wypuszczone na wolność i przejęły rolę ekologiczną. Dlatego uważam, że ważne jest, aby zadać sobie pytanie, jaką rolę będą pełnić nowe zwierzęta”.