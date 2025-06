Naukowcy testują nowy sposób walki z superbakteriami. Skład tabletek może zaskoczyć

Superbakterie to szczepy, które uodporniły się na działanie wielu różnych antybiotyków. Gnieżdżą się one w głębinach ludzkich jelit i mogą wywoływać zakażenia, finalnie doprowadzając do śmierci. Brytyjscy naukowcy mają pomysł, jak z nimi walczyć.