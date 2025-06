Już wkrótce na niebie pojawi się Truskawkowy Księżyc. Kiedy wypada czerwcowa pełnia?

Przyjemna temperatura sprzyja nocnym obserwacjom nieba, dlatego jeśli mamy taką możliwość, warto przyjrzeć się czerwcowej pełni Księżyca. Choć w tym miesiącu nie doświadczymy tzw. superpełni, gdy tarcza naszego satelity wydaje się być większa niż zwykle, jest duża szansa, że Księżyc będzie miał nieco inny odcień. W wyniku rozproszenia światła w atmosferze może przybrać pomarańczowy kolor.

Pełnia Księżyca w czerwcu. Kiedy i o której patrzeć w niebo?

W czasie pełni nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Oznacza to, że oświetlony jest praktycznie cały obszar Księżyca zwrócony w stronę naszej planety. Zjawisko to występuje regularnie, średnio co 29,5 dnia. W czerwcu pełnia ma nastąpić dokładnie 11 czerwca o godzinie 9:46. Niemniej jednak warto patrzeć w niebo już dzień wcześniej, czyli 10 czerwca, ponieważ wieczorem tarcza będzie oświetlona w niemal 100 procentach. Pełnia utrzyma się do 12 czerwca, a biorąc pod uwagę astrologię, będzie to pełnia w Strzelcu.

W kolejnych dniach Księżyca „będzie ubywać”, a w dniach 17–18 czerwca wejdzie on w fazę znaną jako trzecia kwadra. Jest to ostatnia z podstawowych, czterech faz Księżyca. W tym czasie widoczna będzie tylko zachodnia część widocznej strony naszego satelity, a Ziemia, Księżyc i Słońce utworzą ze sobą kąt prosty. Następnie Księżyc zbliży się do nowiu. W tej pozycji w ogóle nie będzie go widać, ponieważ znajdzie się w linii prostej między Słońcem a Ziemią, a cała strona widoczna z naszej planety będzie w cieniu. Po nowiu nastąpi pierwsza kwadra, gdy oświetlona będzie wschodnia część tarczy. Później Księżyc znowu zbliży się do pełni.

Co oznacza Truskawkowy Księżyc?

Każda pełnia Księżyca ma swoją nazwę. Zazwyczaj jest ona związana z pogodą lub zachowaniami zwierząt. Może również odnosić się do dawnych zwyczajów. Nazwy zostały w większości wymyślone przez Indian. Skąd zatem wziął się Truskawkowy Księżyc? Określenie pochodzi z tradycji rdzennych plemion Ameryki Północnej. W czerwcu rozpoczynał się dla nich czas zbioru dzikich truskawek, stąd nazwa. Można również spotkać się z określeniem Różany Księżyc, co nawiązuje do kwitnienia róż w tym miesiącu. Kolejna pełnia przypada 10 lipca. Określa się ją jako Koźli Księżyc lub Burzowy Księżyc.