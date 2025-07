Drugi ważny kierunek to działania na zewnątrz: staramy się pokazywać w Europie, że Polska może być bardzo dobrym miejscem do inwestowania w centra danych. Stowarzyszenie staje się takim „one stop shopem” informacyjnym dla wszystkich osób czy instytucji, które mogą być zainteresowane inwestycjami w centra danych w Polsce.

Mamy zatem w Polsce centra o mocy 200 MW – a ile to nieruchomości i gdzie się one znajdują?

Centrów danych jest kilkadziesiąt i jeśli spojrzymy na mapę Polski, wydają się one rozsiane po całym kraju, głównie przy dużych aglomeracjach miejskich. Jednak 80 proc. mocy przypada na centra zlokalizowane w Warszawie. Na drugim miejscu jest Poznań, na trzecim Kraków. Pozostałe to obiekty ze znacznie mniejszą mocą, służące raczej lokalnemu biznesowi. Pozycja Warszawy wynika głównie z tego, że swoje tzw. regiony chmurowe zlokalizowali tu najwięksi operatorzy technologiczni: Microsoft, Google i AWS (Amazon Web Services). Region chmurowy to geograficznie odseparowany obszar, gdzie dostawca usług chmurowych utrzymuje centra danych, gdzie znajdują się serwery i infrastruktura. Regiony są wydzielone m.in. po to, by ewentualna awaria jednego nie wpływała na inne. I w tych regionach powstają całe ekosystemy mniejszych centrów.

Rynek będzie się trochę zmieniać, bo dla tego nowego typu data centers – na potrzeby AI – czas przesyłu danych nie jest już kluczowym kryterium, stąd ich lokalizacja nie musi być już skupiona blisko regionów chmurowych. To otwiera możliwości budowania centrów w nowych lokalizacjach. Główne kryteria wyboru to: dostęp do przyłączy energetycznych o bardzo dużej mocy (minimum 100 MW), dostęp do bardzo wysokiej jakości i przepustowości sieci światłowodowych, jak również jakość i cena energii elektrycznej. Ten ostatni aspekt blokuje nieco rozwój centrów danych w Polsce. Centra to branża energochłonna, dlatego kluczowy jest dostęp do energii zielonej. Niestety, polska energetyka zawodowa ma wciąż bardzo duży udział węgla, co powoduje, że większość tych dużych inwestycji powstaje w innych krajach – obecnie w Skandynawii i na Półwyspie Iberyjskim. Dlatego tak istotnym aspektem działań Stowarzyszenia jest wspieranie procesu dekarbonizacji oraz informowanie inwestorów zagranicznych o celach z tym związanych w perspektywie 2030 r. i kolejnych lat – wskazując na rosnącą atrakcyjność naszej lokalizacji.

W jakim modelu działają centra danych? Patrząc na klasyczne magazyny – budowane są one po to, by przynosiły właścicielom zyski z najmu, albo w formule BTO (built-to-own) – na potrzeby konkretnego podmiotu…

Są różne modele funkcjonowania centrów obliczeniowych. Pierwszy to tzw. enterprise. Weźmy przykład Microsoftu, który wybudował swoje własne centra danych w Warszawie: czyli jest właścicielem działki i budynku, serwerów i sam jest operatorem obiektu. Wokół takich „strategicznych” centrów, jak wspomniałem, rośnie cały ekosystem tzw. centrów kolokacyjnych. Ten biznes polega na tym, że jest operator, który ma działkę, inwestuje w postawienie budynku ze stosownymi systemami krytycznymi zapewniającymi bezpieczeństwo fizyczne oraz ciągłość zasilania i chłodzenia – swegorodzaju hotel dla serwerów. Same serwery są wstawiane przez klientów, najemców. Google i AWS wybrały w Polsce świadczenie usług właśnie przez obiekty kolokacyjne – choć oczywiście nie są oni jedynymi użytkownikami tego typu usług, jest jeszcze duży rynek krajowych operatorów i odbiorców rynku kolokacji.

Zdecydowana większość rynku to centra kolokacyjne, zarządzane przez operatorów, szacowałbym ten udział na 80 proc. Rynek przyciąga graczy z rynku typowo magazynowego, w Polsce jest już kilka takich firm, które podpisały umowy z międzynarodowymi operatorami, budują hale, które są wyposażane w infrastrukturę do obsługi centrów danych: SEGRO, Hillwood czy Panattoni.

Warto przy tym zaznaczyć, że inwestycja w budowę centrów danych wymaga bardzo dużych środków. Szacunkowo nakłady to 8–12 mln dol. (29–44 mln zł – red.) na 1 MW. W przypadku dużych obiektów mówimy więc o projektach idących w miliardy złotych. Zakładając wspomniane wcześniej prognozy wzrostu rynku europejskiego o 30 GW, mówimy o inwestycjach na poziomie 300–360 mld euro – i to tylko w część nieruchomościową, nie licząc serwerów oraz zewnętrznej infrastruktury energetycznej. Jest to więc rynek, który mógłby znacząco wpłynąć na skalę inwestycji w Polsce.