To największe eksplozje od czasów Wielkiego Wybuchu. Niesamowite odkrycie naukowców

Naukowcom do tej pory udało się odkryć trzy ENT, z których najbardziej energetyczna nazwana została Gaia18cdj. Wyemitowała ona 25 razy więcej energii niż najbardziej energetyczne znane supernowe.

Odkryte kosmiczne eksplozje pomogą w badaniu czarnych dziur

Wyjątkowa jasność ENT sprawia, że zjawiska te można zaobserwować nawet w bardzo odległych galaktykach. Dzięki temu naukowcy mogą w nowy sposób badać czarne dziury we wczesnym wszechświecie.

- ENT stanowią cenne nowe narzędzie do badania masywnych czarnych dziur w odległych galaktykach. Ponieważ są tak jasne, możemy je zobaczyć z ogromnych odległości kosmicznych — a w astronomii patrzenie w dal oznacza patrzenie wstecz w czasie. Obserwując te przedłużające się rozbłyski, zyskujemy wgląd w rozwój czarnych dziur, gdy wszechświat miał połowę obecnego wieku, gdy galaktyki były miejscami, w których tworzyły się gwiazdy i karmiły swoje supermasywne czarne dziury 10 razy intensywniej, niż robią to dzisiaj – wyjaśnił doniosłość odkrycia Benjamin Shappee, jeden ze współautorów badania cytowany przez serwis Phys.org.

Z kolei Janson Hinkle podkreślił, że „[…] ENT nie tylko oznaczają dramatyczny koniec życia masywnej gwiazdy. Oświetlają procesy odpowiedzialne za rozwój największych czarnych dziur we wszechświecie”.

Dalsze badania nad ENT utrudniać może jednak fakt, że – ze względu na niewielką częstotliwość – są one bardzo trudne do wykrycia. Zjawiska te występują co najmniej 10 milionów razy rzadziej niż supernowe. W związku z tym ich odkrycie zależy od ciągłego monitorowania kosmosu. W tym jednak pomóc mają przyszłe obserwatoria, takie jak Obserwatorium Very C. Rubin i Roman Space Telescope NASA.