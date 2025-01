Zaskakujące wyniki badań supermasywnych czarnych dziur. Podważają dotychczasową teorię

Wyniki badań opublikowano w „The Astrophysical Journal”, jednym z najważniejszych międzynarodowych czasopism naukowych poświęconych astronomii, astrofizyce i spektroskopii. Informacje na temat badań znaleźć można też w komunikacie z 13 stycznia 2025 roku, zamieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu w Southampton (University of Southampton).

Czarne dziury jednymi z najjaśniejszych obiektów we wszechświecie

Badania przeprowadzone zostały przez astronomów z Uniwersytetu w Southampton i współpracujący z nimi międzynarodowy zespół naukowców. Wykorzystali oni dane zebrane przez należące do NASA satelity: Infrared Astronomy Satellite (IRAS) – stworzony do badań promieniowania podczerwonego oraz Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) – zawierający teleskop kosmiczny przeznaczony do obserwacji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego.

Dzięki tym danym naukowcom udało się zaobserwować emisję podczerwieni z chmur, które otaczają supermasywne czarne dziury. Jak bowiem przyznał współautor badań, profesor Poshak Gandhi z Uniwersytetu w Southampton cytowany w komunikacie uczelni, mimo że same czarne dziury są ciemne, to gaz, który je otacza, nagrzewa się i dzięki temu intensywnie świeci. W efekcie czarne dziury należą do jednych z najjaśniejszych obiektów we wszechświecie.

Czarnych dziur może być więcej niż do tej pory sądzono

Naukowcy w trakcie wspomnianych badań odkryli, że około 35 proc. supermasywnych czarnych dziur wcześniej przeoczono. Ukrywają się one bowiem za grubymi chmurami gazu i pyłu. Niektóre z nich są miliony, a nawet miliardy razy cięższe od Słońca. Według wcześniejszych szacunków przeoczonych zostało jedynie 15 proc. tego typu obszarów.