Zdaniem autorów badania – w tym m.in. badaczy z NASA – obserwowana, supermasywna czarna dziura ma prawdopodobnie kosmicznego „towarzysza”, którym może być biały karzeł. Obiekt, zlokalizowany w pobliżu samej krawędzi czarnej dziury, może odpowiadać za nietypowe rozbłyski rentgenowskie, odkryte przez międzynarodowy zespół badawczy.

Zaskakujące efekty „monitoringu” czarnej dziury

Jak podaje portal science.nasa.gov, najnowsze odkrycie to efekt wieloletniej obserwacji czarnej dziury zlokalizowanej w centrum galaktyki 1ES 1927+654, znajdującej się w gwiazdozbiorze Smoka (Draco). Badaczka Eileen Meyer – adiunkt z UMBC (University of Maryland Baltimor County) i współautorka badania – wyjaśnia na łamach portalu, że zmianę zachowania aktywnej, czarnej dziury zaobserwowano już w 2018 roku. - Zaczęła zmieniać swoje właściwości na naszych oczach – podkreśla Meyer wspominając m.in. o wykryciu „wybuchu ultrafioletowego i rentgenowskiego”.

Jak wyjaśnia badaczka, od tej pory obiekt stał się przedmiotem dokładnej obserwacji wielu zespołów badawczych. Zauważono m.in., że po wybuchu czarna dziura przeszła w stan prawie rocznej przerwy w aktywności. Kolejną, nietypową właściwość obiektu odkryto już w kwietniu 2023 roku. Zespół badaczy z UMBC i Goddard Space Flight Center NASA, pod kierownictwem Sibasisha Lahy, zaobserwował w tym czasie stały wzrost promieniowania rentgenowskiego, pochodzącego z okolic czarnej dziury.

Wznowienie obserwacji czarnej dziury

Odnotowany wzrost promieniowania skłonił zespół badaczy z UMBC do przeprowadzenia nowych obserwacji radiowych. Te wskazały pojawienie się silnego i nietypowego rozbłysku radiowego. Obserwacje kontynuowano, włączając do badań m.in. sieć radioteleskopów VLBA (Very Long Baseline Array). Dane zebrane w lutym, kwietniu i maju 2024 ujawniły, że w pobliżu czarnej dziury istnieją obiekty, które mogą być strumieniami zjonizowanego gazu lub plazmy. Między lipcem 2022 roku a marcem 2024 roku odkryto również, że promieniowanie rentgenowskie, odkryte w pobliżu czarnej dziury, ulega niezwykle szybkim, nietypowym zmianom. Chodzi o wielokrotny wzrost i spadek jasności promieni rentgenowskich o 10 proc. co kilka minut. Jak wyjaśniają autorzy badania, takie zmiany są niezwykle trudne do odkrycia w pobliżu czarnych dziur, a do tej pory zaobserwowano je jedynie w kilku systemach.