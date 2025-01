Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Ferie zimowe 2025 zaczną się później niż ostatnio. Terminy dla wszystkich województw Powoli zbliżają się ferie zimowe 2025. Tym razem rozpoczną się nieco później niż w ostatnich latach. Terminy zimowej przerwy w poszczególnych regionach są różne. Najwcześniej ferie zaczną się w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Pogoda na kolejne tygodnie ferii: Czy w lutym będzie prawdziwa zima?

Jak wynika ze wspomnianej długoterminowej prognozy IMGW, pogoda w czasie dwóch kolejnych tygodni ferii ma się nieco zmienić i może bardziej zacząć przypominać tę zimową. W tygodniu od 3 do 9 lutego anomalia średniej temperatury powietrza ma być nadal niemal w całym kraju dodatnia, jednak mieścić ma się w granicach od 1,2 do 3,2 stopnia Celsjusza. Na krańcach południowych prognozowana jest natomiast anomalia ujemna (-0,2 stopnia Celsjusza). W kolejnym tygodniu (od 10 do 16 lutego) wartości średniej anomalii będą zbliżone i wyniosą od 0,2 do 3 stopni Celsjusza.

W dwóch pierwszych tygodniach lutego spodziewać należy się większej ilości opadów. Zwłaszcza w tygodniu od 3 do 9 lutego na sporym obszarze kraju opadów ma być więcej, niż wynosi norma wieloletnia z lat 1991-2020 – od 101 proc. w Polsce zachodniej i centralnej do 154 proc. na północy. Najmniej opadów wystąpić ma w tym czasie w południowo-wschodniej części kraju (od 65 do 75 proc.) W następnym tygodniu opadów ma być ponownie mniej. Na zdecydowanym obszarze kraju ma ich być od 54 do 91 proc. w stosunku do normy wieloletniej. Jedynie na północy spodziewać należy się większej ilości opadów (120 proc. w stosunku do normy wieloletniej).

Pogoda na początek ferii: Śniegu „nawet o metr mniej niż o tej porze normalnie bywa”

Nieco szczegółów dotyczących tego, jaka czeka nas pogoda na początek ferii, zdradził również w rozmowie z Polskim Radiem Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Zaznaczył on, że zgodnie ze wstępnymi prognozami, w okresie od 20 stycznia należy spodziewać się temperatur powyżej normy wieloletniej, co zapowiadać może delikatne ocieplenie.

Rzecznik IMGW odniósł się również do tematu śniegu i przyznał, że jak na styczeń to jest go za mało: - W górach to nawet o metr mniej niż o tej porze normalnie bywa – dodał.