Ferie zimowe 2025 zaczną się później niż ostatnio. Terminy dla wszystkich województw

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie będą musieli poczekać na ferie zimowe aż do 20 stycznia. Dwutygodniową przerwę od nauki rozpoczną wtedy dzieci i młodzież z 5 województw. Ostatni turnus zimowego wypoczynku zakończy się 2 marca.



Terminy ferii zimowych 2025

To już ostatni moment, by zaplanować zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ferie zimowe 2025 potrwają od 20 stycznia do 2 marca i odbędą się w 4 turach. Terminy zimowej przerwy w nauce co roku są inne. Ustalane są przez ministra edukacji po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Reguluje to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.

Terminy ferii zimowych 2025. Podział na województwa

Poniżej podajemy terminy ferii zimowych 2025 z podziałem na województwa.

Pierwsza tura ferii zimowych 2025 dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego

Przerwa w nauce potrwa od 20 stycznia do 2 lutego 2025 roku. Jako pierwsi ferie zimowe 2025 rozpoczną uczniowie z 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.