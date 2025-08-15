Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy najlepiej złożyć wniosek, aby świadczenie 300 plus zostało wypłacone jeszcze we wrześniu?

Jakie są transze wypłat świadczenia 300 plus w zależności od terminu złożenia wniosku?

Jak poprawnie złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wiele osób, które wcześnie złożyły wnioski, otrzymało już świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej. Od lipca na konta rodziców wypłacono łącznie 634 mln zł. Pozostałym ZUS przypomina, że od terminu złożenia wniosku zależy termin wypłaty środków.

Świadczenie 300 plus. Komu przysługuje i na co można je wydać?

Świadczenie 300 plus z programu Dobry start to coroczne, jednorazowe wsparcie na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.

Świadczenie 300 plus przysługuje rodzicom lub opiekunom bez względu na dochody i sytuację zawodową. Przyznawane jest na każde dziecko, które uczy się w szkole, do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Nie obejmuje dzieci, które uczą się w zerówkach i nie dotyczy studentów.