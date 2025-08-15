Aktualizacja: 15.08.2025 12:42 Publikacja: 15.08.2025 08:10
Świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną. Ważny jest termin złożenia wniosku
Wiele osób, które wcześnie złożyły wnioski, otrzymało już świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej. Od lipca na konta rodziców wypłacono łącznie 634 mln zł. Pozostałym ZUS przypomina, że od terminu złożenia wniosku zależy termin wypłaty środków.
Świadczenie 300 plus z programu Dobry start to coroczne, jednorazowe wsparcie na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.
Świadczenie 300 plus przysługuje rodzicom lub opiekunom bez względu na dochody i sytuację zawodową. Przyznawane jest na każde dziecko, które uczy się w szkole, do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Nie obejmuje dzieci, które uczą się w zerówkach i nie dotyczy studentów.
Jak podaje ZUS, wiek liczony jest rocznikowo, co oznacza, że do otrzymania świadczenia uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Od nowego roku szkolnego 2025/2026 uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.
Wnioski o świadczenie 300 plus trzeba składać co roku. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 1 lipca 2025 r. O świadczenie można ubiegać się do końca listopada 2025 r.
Co istotne, złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
O świadczenie z programu Dobry Start można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną przez:
Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, czy poprawnie wpisaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz właściwy numer konta. Informację o przyznaniu środków lub wezwanie do uzupełnienia wniosku można znaleźć na swoim koncie na PUE/eZUS.
