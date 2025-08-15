Rzeczpospolita
Prawo
ZUS przypomina o ważnym terminie przy popularnym świadczeniu. Czas do końca sierpnia

ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia 300 plus. Środki na zakup wyprawki szkolnej z programu Dobry Start przyznano już 3,3 mln uczniów. O świadczenie można się ubiegać od lipca. Aby otrzymać je jeszcze we wrześniu, trzeba złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Publikacja: 15.08.2025 08:10

Świadczenie 300 plus na wyprawkę szkolną. Ważny jest termin złożenia wniosku

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy najlepiej złożyć wniosek, aby świadczenie 300 plus zostało wypłacone jeszcze we wrześniu?
  • Jakie są transze wypłat świadczenia 300 plus w zależności od terminu złożenia wniosku?
  • Jak poprawnie złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wiele osób, które wcześnie złożyły wnioski, otrzymało już świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej. Od lipca na konta rodziców wypłacono łącznie 634 mln zł. Pozostałym ZUS przypomina, że od terminu złożenia wniosku zależy termin wypłaty środków.  

Świadczenie 300 plus. Komu przysługuje i na co można je wydać?

Świadczenie 300 plus z programu Dobry start to coroczne, jednorazowe wsparcie na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.

Świadczenie 300 plus przysługuje rodzicom lub opiekunom bez względu na dochody i sytuację zawodową. Przyznawane jest na każde dziecko, które uczy się w szkole, do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Nie obejmuje dzieci, które uczą się w zerówkach i nie dotyczy studentów.

Jak podaje ZUS, wiek liczony jest rocznikowo, co oznacza, że do otrzymania świadczenia uprawnieni są również uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Od nowego roku szkolnego 2025/2026 uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Termin składania wniosków o świadczenie 300 plus. Lepiej nie zwlekać

Wnioski o świadczenie 300 plus trzeba składać co roku. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 1 lipca 2025 r. O świadczenie można ubiegać się do końca listopada 2025 r.

Co istotne, złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

O świadczenie z programu Dobry Start można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną przez:

  • aplikację mZUS,
  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,
  • bankowość elektroniczną
  • lub portal Emp@tia

Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, czy poprawnie wpisaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz właściwy numer konta. Informację o przyznaniu środków lub wezwanie do uzupełnienia wniosku można znaleźć na swoim koncie na PUE/eZUS.

Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia 300+ szkoła

