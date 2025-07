Odkrycia dokonali naukowcy z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii (National Astronomical Observatory of Japan, NAOJ). Wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie naukowym „Nature Astronomy”.

Nowy obiekt sklasyfikowany jak sednoid

Astronomowie odkryli obiekt w czasie obserwacji prowadzonych za pomocą Teleskopu Subaru w marcu, maju i sierpniu 2023 roku. W lipcu 2024 roku przeprowadzili jego obserwację uzupełniającą za pomocą Teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego. Dodatkowo, dzięki analizie wieloletnich danych orbitalnych z innych obserwatoriów, naukowcy byli w stanie śledzić jego orbitę przez 19 lat.

Odkrycia dokonali w ramach projektu badawczego FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy, Formacja Zewnętrznego Układu Słonecznego: Lodowe Dziedzictwo), który uruchomiony został w 2020 roku w celu zbadania historii Układu Słonecznego.

Odkryty obiekt został formalnie oznaczony jako 2023 KQ14. Bardziej klasyczna nazwa ma zostać nadana mu później przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Aktualnie bywa nieoficjalnie nazywany „Amonitem”. Został przez naukowców sklasyfikowany jako sednoid, czyli małe ciało niebieskie o osobliwej orbicie wokół zewnętrznej krawędzi Układu Słonecznego. Jest dopiero czwartym tego typu obiektem w historii odkryć.