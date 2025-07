W rzeczywistości nie każdy obrót Ziemi wokół własnej osi trwa dokładnie 86 400 sekund. Z powodu szeregu czynników zdarzają się obroty trwające o około milisekundę dłużej lub krócej. Różnice te nie mają wpływu na codzienne życie. Jednak w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na satelity, telekomunikację czy komputery.

Z tego względu dokładny czas obrotu Ziemi wokół własnej osi z dokładnością do milisekundy jest mierzony za pomocą specjalnych zegarów atomowych, których działanie opiera się na zliczaniu okresów atomowego wzorca częstotliwości.

Zegary te wprowadzone zostały do mierzenia zmiany prędkości obrotowej Ziemi w latach 50. XX wieku. Wykorzystują lasery i atomy, aby obliczać czas z wyjątkową precyzją. Otrzymany w wyniku tych obliczeń czas nazywany jest uniwersalnym czasem koordynowanym (Universal Time Coordinated, UTC) i jest globalnym standardem pomiaru czasu. Opiera się on na około 450 zegarach atomowych.

Czym są sekundy przestępne w UTC?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w kwestii prędkości obrotu Ziemi wokół własnej osi obserwowano trend odwrotny do obecnego. Nasza planeta obracała się tak wolno, że nastąpiło duże opóźnienie w stosunku do czasu mierzonego przez zegary atomowe. Z tego powodu w 1972 roku IERS, jak przypomina serwis CNN Science, nakazała dodanie tzw. sekundy przestępnej do UTC. Od tego momentu dodano łącznie 27 sekund przestępnych. Jednak tempo ich dodawania w ostatnich latach, ze względu na przyspieszenie Ziemi, było coraz wolniejsze. Od 2016 roku do UTC nie dodano już żadnej nowej sekundy przestępnej. W 2022 roku podjęto nawet decyzję o jej wycofaniu do 2035 roku.

Naukowcy sugerują jednak, że w związku z obserwowanym w ostatnich latach coraz szybszym obrotem Ziemi wokół własnej osi, konieczne może okazać się wprowadzenie ujemnej sekundy przestępnej.