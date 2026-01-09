Rzeczpospolita
Robert Gwiazdowski: Bellum iustum czyli wojna sprawiedliwa

Obrońcy praworządności znowu mają co bronić. Tym razem bronią prezydenta Maduro. To znaczy, nie tak dosłownie, bo nie za bardzo wypada go bronić. Więc bronią praworządności.

Publikacja: 09.01.2026 04:40

Aresztowany b. prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores po wylądowaniu w USA

Foto: Kyle Mazza / CNP Photo via Newscom/PAP

Robert Gwiazdowski

Nie chodzi oczywiście o „praworządność”, która panuje w Wenezueli, bo tej bronić też nie wypada. Ale takiej międzynarodowej, którą narusza prezydent Trump. Podobnie jak Putin. Niektórym nawet wyrwało się porównanie Wenezueli z Ukrainą. Ale jako że takich porównań też nie wypada dokonywać, to pozostaje porównywać przynajmniej Putina i Trumpa. Choć też nie wiadomo czy to dobre jest porównanie trzydniowej operacji specjalnej tego pierwszego z trzygodzinną operacją tego drugiego. Bo niewątpliwy sukces mógłby może kogoś opromienić. A to nie byłoby dobre.

Ale zostawię dialektykę polityczną lepszym. Zajmę się logiką prawniczą. Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy ktoś napada na dobrego i niewinnego (Ukraina), czy na złego (Wenezuela czy Libia). Ma znaczenie, jak się broni dobrego przed złym. Jak Kuwejtu przed Irakiem. Z tego punktu widzenia porównanie Trumpa do Putina jest logiczne. Ale porównanie operacji Obamy w Libii z 2011 r. z operacją Busha seniora w Iraku w 1991 nie jest. Można ją porównać z operacją Busha juniora w Iraku w 2003 r.

Prawo stanowione, a prawo natury

Ale po co to w ogóle porównywać? Lepiej porównać coś innego. Prawo stanowione (tak zwane „pozytywne”) z jakże wzgardzanym prawem natury. Nazywany „ojcem prawa międzynarodowego” Hugo Grocjusz wywodził je właśnie z tego prawa. Z tych samych reguł prawa natury, z których wywodzi się prawo krajowe. Nie było wówczas problemu z sankcją za naruszanie tego prawa. Nawet jak nie spadnie ona na kogoś, kto je narusza w życiu doczesnym, to spadnie w życiu wiecznym. I choć sam Grocjusz pisał „etiamsi daremus non esse Deum” (choć byśmy założyli, że Bóg nie istnieje) to jednak większość mu współczesnych zakładała, że on istnieje. Więc żyło się łatwiej.

Już w średniowieczu Rajmund z Penaforte wyjaśniał, czym jest wojna „sprawiedliwa” – bellum iustum. Musi mieć ona swoją odpowiednią przyczynę (causa), przedmiot (res), podmiot (persona), zamiar (animus) i upoważnienie (auctoritas).

Swoją usprawiedliwiającą ją causę ma wojna prowadzona z konieczności i prowadząca do pokoju. Sprawiedliwą rzeczą jest wojna o odzyskanie tego, co niesprawiedliwie utracono. Wojnę sprawiedliwą może prowadzić tylko osoba (persona) do tego uprawniona i dodatkowo właściwie upoważniona (auctoritas). Duchowni nie byli uprawnieni do prowadzenia wojny nigdy, nawet gdyby mieli ku temu przyczynę i nawet w obronie rzeczy sprawiedliwych. Upoważnienia do prowadzenia wojny kiedyś mógł wydać król. Dziś może Rada Bezpieczeństwa ONZ. No i co bardzo ważne: nie można prowadzić wojny z nienawiści, zemsty czy chciwości.

No to teraz przyłóżmy sobie te kryteria do operacji w Wenezueli, na Ukrainie, Libii czy Iraku i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ale to już następnym razem.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Uczelni Łazarskiego

