Nowe odkrycie dotyczące pierścieni Saturna podważa wcześniejsze teorie. Wyniki badań

Do tej pory naukowcy byli zdania, że lśniące, lodowe pierścienie Saturna liczą zaledwie od 100 do 400 mln lat. Tymczasem najnowsze wyniki badań sugerują, że mogą one mieć – podobnie jak sama planeta – ok. 4,5 mld lat. O najnowszych odkryciach piszą m.in. serwisy New Scientist i Space.com.

Reklama

Ile lat mają pierścienie Saturna? Dane uzyskane przez sondę kosmiczną Cassini

Wiek pierścieni Saturna od dawna stanowi przedmiot badań. Ostatnie podejrzenia związane z tą kwestią naukowcy opierali na danych zebranych przez sondę kosmiczną Cassini, której zadaniem było badanie właśnie tej planety Układu Słonecznego. Misja tej sondy była wspólnym przedsięwzięciem NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI). W trakcie trwających ponad 10 lat obserwacji sonda dostarczyła wielu danych na temat Saturna, w tym także tych związanych z jego pierścieniami. W 2017 roku, wchodząc w atmosferę planety, uległa zniszczeniu.

Na zdjęciach wykonanych przez Cassini nie widać było ciemnienia pierścieni, które mogłyby powstać w wyniku uderzeń mikrometeoroidów, czyli cząsteczek kosmicznych skał mniejszych od ziarenek piasku. Bryły lodu i cząsteczki, które tworzą pierścienie, były niemal całkowicie czyste i pozbawione kosmicznego pyłu, którego spodziewali się naukowcy. To zaś kazało im przypuszczać, że pierścienie są dużo młodsze od samej planety. Ich wiek ocenili na od 100 do 400 mln lat.

Pierścienie Saturna są starsze niż sądzono? Nowe wyniki badań

Wyniki badań podważających wspomnianą wyżej teorię opublikowano 16 grudnia w czasopiśmie „Nature Geoscience”, recenzowanym miesięczniku naukowym założonym w 2008 roku i wydawanym przez Nature Publishing Group. Publikowane są w nim prace dotyczące wszystkich aspektów nauk o Ziemi, a także pokrewnych dziedzin, w tym m.in. geologii, geofizyki, paleontologii i nauki o kosmosie.