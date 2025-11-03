Listopadowa pełnia będzie przedostatnią pełnią Księżyca w tym roku. Będzie to już druga z rzędu superpełnia. Ostatnia miała miejsce w październiku. Kolejna nastąpi w grudniu.

Listopadowa superpełnia. Co oznacza jej nazwa?

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w środę 5 listopada i osiągnie maksimum o godz. 14.19 czasu polskiego. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można obserwować jej w nocy. Tarcza Księżyca będzie dobrze widoczna zarówno w poprzedzającą ją noc z wtorku na środę, jak i w nocy ze środy na czwartek. Jasność Księżyca wyniesie wtedy ponad 99 proc. To, czy będzie go widać w pełnej krasie, zależy od warunków atmosferycznych. Zgodnie z najnowszą prognozą zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami w kraju mogą wystąpić mgły.

Pełnia w listopadzie określana jest jako Księżyc Bobrów. Nazwa ta została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki i jest związana ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Nawiązuje do polowań na bobry lub okresu, w którym budują one i uszczelniają żeremia przed zimą.

Czym jest pełnia Księżyca? Kiedy mówimy o superpełni?

Pełnia to jedna z czterech faz Księżyca. Ma miejsce, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała tarcza Księżyca jest oświetlona. To zjawisko atmosferyczne występuje przeważnie raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwa razy i jest wtedy określane jako pełnia niebieskiego Księżyca lub Błękitny Księżyc.