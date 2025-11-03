Aktualizacja: 03.11.2025 15:28 Publikacja: 03.11.2025 15:10
W listopadzie będzie można obserwować superpełnię. Niebo rozświetli Księżyc Bobrów
Foto: Adobe Stock
Listopadowa pełnia będzie przedostatnią pełnią Księżyca w tym roku. Będzie to już druga z rzędu superpełnia. Ostatnia miała miejsce w październiku. Kolejna nastąpi w grudniu.
Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w środę 5 listopada i osiągnie maksimum o godz. 14.19 czasu polskiego. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można obserwować jej w nocy. Tarcza Księżyca będzie dobrze widoczna zarówno w poprzedzającą ją noc z wtorku na środę, jak i w nocy ze środy na czwartek. Jasność Księżyca wyniesie wtedy ponad 99 proc. To, czy będzie go widać w pełnej krasie, zależy od warunków atmosferycznych. Zgodnie z najnowszą prognozą zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami w kraju mogą wystąpić mgły.
Pełnia w listopadzie określana jest jako Księżyc Bobrów. Nazwa ta została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki i jest związana ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Nawiązuje do polowań na bobry lub okresu, w którym budują one i uszczelniają żeremia przed zimą.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania...
Pełnia to jedna z czterech faz Księżyca. Ma miejsce, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała tarcza Księżyca jest oświetlona. To zjawisko atmosferyczne występuje przeważnie raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwa razy i jest wtedy określane jako pełnia niebieskiego Księżyca lub Błękitny Księżyc.
Szczególnie spektakularna jest tzw. superpełnia Księżyca. Mówimy o niej wtedy, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum, czyli miejscem na orbicie znajdującym się możliwie najbliżej Ziemi. Nasz satelita wydaje się wtedy nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum, czyli w czasie, gdy znajduje się w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity. Pełnia Bobrów będzie najjaśniejszą w tym roku superpełnią, a nasz satelita będzie się wydawał największy. Zbliży się do Ziemi na odległość niecałych 357 tys. km, podczas gdy jego średnia odległość wynosi 384 399 km.
Czytaj więcej
W centrum Drogi Mlecznej obserwowany jest nadmiar promieniowania gamma, który może wynikać z anih...
Ostatnia w tym roku pełnia Księżyca czeka nas 5 grudnia. Nosi ona nazwę Zimnego Księżyca. Będzie to kolejna już, trzecia z rzędu superpełnia w 2025 roku
Następne pełnie Księżyca będzie można obserwować już w 2026 roku Oto ich lista:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Listopadowa pełnia będzie przedostatnią pełnią Księżyca w tym roku. Będzie to już druga z rzędu superpełnia. Ostatnia miała miejsce w październiku. Kolejna nastąpi w grudniu.
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania życia. Dowodzi...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W centrum Drogi Mlecznej obserwowany jest nadmiar promieniowania gamma, który może wynikać z anihilacji ciemnej...
Badanie materiału z niewidocznej strony Księżyca ujawniło drobinki pyłu pochodzące z meteorytu zawierającego wod...
Już dziś wieczorem na polskim niebie zobaczyć będzie można wyjątkowe zjawisko. Mowa o komecie Lemmon (C/2025 A6)...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Ludzie od wieków zastanawiają się, dlaczego, mimo istnienia ogromnej liczby planet, nie udało się nam trafić na...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas