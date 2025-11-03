Reklama
Najjaśniejsza i największa superpełnia w 2025 roku. Kiedy obserwować Księżyc w listopadzie?

Już w środę 5 listopada będzie można obserwować superpełnię Księżyca. Nocne niebo rozświetli Księżyc Bobrów. Będzie to najjaśniejsza pełnia w tym roku. Kiedy najlepiej spojrzeć w niebo?

Publikacja: 03.11.2025 15:10

W listopadzie będzie można obserwować superpełnię. Niebo rozświetli Księżyc Bobrów

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Listopadowa pełnia będzie przedostatnią pełnią Księżyca w tym roku. Będzie to już druga z rzędu superpełnia. Ostatnia miała miejsce w październiku. Kolejna nastąpi w grudniu.

Listopadowa superpełnia. Co oznacza jej nazwa?

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi w środę 5 listopada i osiągnie maksimum o godz. 14.19 czasu polskiego. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można obserwować jej w nocy. Tarcza Księżyca będzie dobrze widoczna zarówno w poprzedzającą ją noc z wtorku na środę, jak i w nocy ze środy na czwartek. Jasność Księżyca wyniesie wtedy ponad 99 proc. To, czy będzie go widać w pełnej krasie, zależy od warunków atmosferycznych. Zgodnie z najnowszą prognozą zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami w kraju mogą wystąpić mgły.

Pełnia w listopadzie określana jest jako Księżyc Bobrów. Nazwa ta została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki i jest związana ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Nawiązuje do polowań na bobry lub okresu, w którym budują one i uszczelniają żeremia przed zimą.

W lodzie otaczającym protogwiazdę znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana naukowcy odkryli złożone
Kosmos
Pierwsze takie odkrycie. Zmienia naszą wiedzę na temat wczesnego wszechświata

Czym jest pełnia Księżyca? Kiedy mówimy o superpełni?

Pełnia to jedna z czterech faz Księżyca. Ma miejsce, kiedy nasz satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tym czasie cała tarcza Księżyca jest oświetlona. To zjawisko atmosferyczne występuje przeważnie raz w miesiącu, średnio co 29,5 dnia. Czasami zdarza się dwa razy i jest wtedy określane jako pełnia niebieskiego Księżyca lub Błękitny Księżyc.

Szczególnie spektakularna jest tzw. superpełnia Księżyca. Mówimy o niej wtedy, gdy pełnia Księżyca zbiega się z jego położeniem w pobliżu perygeum, czyli miejscem na orbicie znajdującym się możliwie najbliżej Ziemi. Nasz satelita wydaje się wtedy nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum, czyli w czasie, gdy znajduje się w najbardziej odległym od Ziemi punkcie orbity. Pełnia Bobrów będzie najjaśniejszą w tym roku superpełnią, a nasz satelita będzie się wydawał największy. Zbliży się do Ziemi na odległość niecałych 357 tys. km, podczas gdy jego średnia odległość wynosi 384 399 km.

Najnowsze badania potwierdzają jedną z teorii dotyczącą źródła poświaty w centrum Drogi Mlecznej / z
Kosmos
Tajemnicza poświata w centrum Drogi Mlecznej. Naukowcy odkryli jej źródło?

Kiedy następna pełnia Księżyca? Kalendarz pełni na 2026 rok

Ostatnia w tym roku pełnia Księżyca czeka nas 5 grudnia. Nosi ona nazwę Zimnego Księżyca. Będzie to kolejna już, trzecia z rzędu superpełnia w 2025 roku

Następne pełnie Księżyca będzie można obserwować już w 2026 roku Oto ich lista:

  • 3 stycznia – Wilczy Księżyc
  • 1 lutego – Śnieżny Księżyc
  • 3 marca – Robaczy Księżyc
  • 2 kwietnia – Różowy Księżyc
  • 1 maja – Kwiatowy Księżyc
  • 31 maja – Błękitny Księżyc
  • 30 czerwca – Truskawkowy Księżyc
  • 29 lipca – Księżyc Koźli
  • 28 sierpnia – Księżyc Jesiotrów
  • 26 września – Księżyc Żniwiarzy
  • 26 października – Księżyc Myśliwych
  • 24 listopada – Księżyc Bobrów
  • 24 grudnia – Zimny Księżyc

