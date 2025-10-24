Aktualizacja: 24.10.2025 12:21 Publikacja: 24.10.2025 12:08
Chińscy naukowcy zbadali próbki pochodzące z niewidocznej strony Księżyca dostarczone przez misję Chang'e-6 / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Ruben / Adobe Stock
Analizę przeprowadził zespół naukowców z Chińskiej Akademii Nauk. Jej wyniki opublikowano 20 października w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”.
Przebadany przez naukowców materiał księżycowy dostarczony został na Ziemię w czerwcu 2024 roku przez sondę Chang'e-6 należącą do Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej. Były to pierwsze w historii próbki pochodzące z niewidocznej strony Księżyca, czyli z półkuli odwróconej od naszej planety. Pobrane zostały z Basenu Apollo wewnątrz rozległego Basenu Biegun Południowy – Aitken, który pokrywa prawie jedną czwartą powierzchni Księżyca.
Naukowcy przeanalizowali próbki pod kątem obecności w nich fragmentów chondrytów węglistych typu Ivuna (CI), czyli meteorytów kamiennych zawierających składniki niezbędne do życia, w tym wodę i związki organiczne.
Chondryty węgliste są bardzo miękkie i kruche w porównaniu z innymi skałami kosmicznymi. Tym samym są szczególnie podatne na zniszczenie podczas wejścia w atmosferę i uderzenia. Rzadko można je spotkać na Ziemi, ponieważ zazwyczaj rozpadają się w trakcie przelotu przez naszą atmosferę.
Badacze przeanalizowali ponad 5 tys. fragmentów materiału dostarczonych przez Chang'e-6 z niewidocznej strony Księżyca. Skupili się na oliwinie, minerale z grupy krzemianów magnezowo-żelazowych powszechnie występującym w skałach wulkanicznych, stopionych skałach uderzeniowych i meteorytach.
Wyizolowali kilka klastów, czyli mikroskopijnych fragmentów zawierających oliwin, które przebadali za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, mikroanalizy sondą elektronową oraz spektrometrii mas jonów wtórnych. Ostatecznie zidentyfikowali siedem fragmentów, które są chemicznie identyczne z oliwinem pochodzącym z chondrytów CI. Analiza tekstury i struktury wykazała, że fragmenty te powstały w wyniku stopienia się dużej skały po uderzeniu w powierzchnię Księżyca.
Czytaj więcej
Ludzie od wieków zastanawiają się, dlaczego, mimo istnienia ogromnej liczby planet, nie udało się...
Jak przypomniano w komunikacie Chińskiej Akademii Nauk, pierwotnie ciała macierzyste chondrytów CI powstały w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Niektóre z nich migrowały do jego wewnętrznej części podczas formowania się planet.
Odkrycie chińskich naukowców potwierdza, że tego rodzaju materiał ostatecznie przedostał się do układu Ziemia–Księżyc Jak wynika ze wstępnej analizy statystycznej materiałów meteorytowych na Księżycu, udział chondrytów CI na naszym satelicie jest znacznie wyższy niż w ziemskiej kolekcji meteorytów. To natomiast pokazuje, że udział chondrytów CI w systemie Ziemia–Księżyc został poważnie niedoszacowany.
To jednak nie wszystko. Odkrycie ma także istotne znaczenie dla zrozumienia pochodzenia wody na powierzchni Księżyca. Chondryty CI są bowiem bogate w wodę i materiały organiczne. Ponadto, jak sugerują naukowcy, wykryta wcześniej w próbkach księżycowych woda była prawdopodobnie wynikiem uderzenia takich meteorytów.
Próbki materiału dostarczone przez chińską misję Chang'e-6 stanowią pierwszy bezpośredni, fizyczny dowód na to, że chondryty CI uderzały w Księżyc we wczesnej historii Układu Słonecznego, a także pierwszy taki dowód na to, że odłamki tych uderzeń mogły przetrwać.
