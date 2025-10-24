Analizę przeprowadził zespół naukowców z Chińskiej Akademii Nauk. Jej wyniki opublikowano 20 października w czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Naukowcy przeanalizowali próbki pochodzące z niewidocznej strony Księżyca

Przebadany przez naukowców materiał księżycowy dostarczony został na Ziemię w czerwcu 2024 roku przez sondę Chang'e-6 należącą do Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej. Były to pierwsze w historii próbki pochodzące z niewidocznej strony Księżyca, czyli z półkuli odwróconej od naszej planety. Pobrane zostały z Basenu Apollo wewnątrz rozległego Basenu Biegun Południowy – Aitken, który pokrywa prawie jedną czwartą powierzchni Księżyca.

Naukowcy przeanalizowali próbki pod kątem obecności w nich fragmentów chondrytów węglistych typu Ivuna (CI), czyli meteorytów kamiennych zawierających składniki niezbędne do życia, w tym wodę i związki organiczne.

Chondryty węgliste są bardzo miękkie i kruche w porównaniu z innymi skałami kosmicznymi. Tym samym są szczególnie podatne na zniszczenie podczas wejścia w atmosferę i uderzenia. Rzadko można je spotkać na Ziemi, ponieważ zazwyczaj rozpadają się w trakcie przelotu przez naszą atmosferę.

Co odkryto w próbkach z niewidocznej strony Księżyca?

Badacze przeanalizowali ponad 5 tys. fragmentów materiału dostarczonych przez Chang'e-6 z niewidocznej strony Księżyca. Skupili się na oliwinie, minerale z grupy krzemianów magnezowo-żelazowych powszechnie występującym w skałach wulkanicznych, stopionych skałach uderzeniowych i meteorytach.