Żyjemy w matrixie, a wszechświat jest symulacją komputerową? Naukowcy mają odpowiedź

Naukowcy dowodzą, że wszechświat nie może być symulacją komputerową / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Kittiphat / Adobe Stock
Badania przeprowadził międzynarodowy zespół fizyków pod kierownictwem Mira Faizala z University of British Columbia Okanagan w Kanadzie. W skład zespołu wchodzili ponadto: Lawrence M. Krauss, Arshid Shabir i Francesco Marino. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Holography Applications in Physics”.
Hipoteza, według której wszechświat jest symulacją komputerową, przez długi czas uznawana była za niemożliwą do zweryfikowania. Spychano ją do sfery filozofii, a nawet science fiction. Najnowsze badania wykazały jednak – zdaniem przeprowadzających je naukowców – że należy ona do takich dziedzin jak matematyka i fizyka.
Naukowcy w swoich najnowszych badaniach wykorzystali matematykę i fizykę, aby dowieść, że wszechświat nie może być symulacją komputerową. Oparli się na matematycznych twierdzeniach związanych z niezupełnością i nieokreślonością. Uwzględnili m.in. twierdzenie Gödla o niezupełności mówiące o tym, że niektórych prawd nie da się udowodnić, stosując wyłącznie logikę. Wzięli również pod uwagę zasady współczesnej fizyki, zgodnie z którymi czas i przestrzeń nie stanowią podstawowych elementów rzeczywistości, ale wyłaniają się z głębszej warstwy bytu opartej na czystej informacji. Tej ostatniej jednak nie można w pełni zrozumieć w ramach obliczeń.
Tym samym fizycy wykazali, że rzeczywistości nie można całkowicie opisać za pomocą obliczeń. To natomiast dowodzi, że wszechświat nie może być symulacją, ponieważ ta zawsze w pełni podlega regułom algorytmicznym.
Odkrycia wykraczają jednak poza samo stwierdzenie, że nie żyjemy w symulowanym świecie. Dowodzą bowiem, że wszechświat jest zbudowany na zrozumieniu, które istnieje poza zasięgiem jakiegokolwiek algorytmu.
– Każda symulacja jest z natury algorytmiczna – musi przestrzegać zaprogramowanych reguł. Ale ponieważ fundamentalny poziom rzeczywistości opiera się na rozumieniu niealgorytmicznym, wszechświat nie może być i nigdy nie będzie symulacją – powiedział Mir Faizal.
Naukowcy w swoich najnowszych badaniach odnieśli się także do hipotetycznych teorii, takich jak teoria wszystkiego i grawitacja kwantowa.
– Fundamentalne prawa fizyki nie mogą być zawarte w przestrzeni i czasie, ponieważ to one je generują. Od dawna jednak liczono na to, że prawdziwie fundamentalna teoria wszystkiego będzie mogła w końcu opisać wszystkie zjawiska fizyczne za pomocą obliczeń opartych na tych prawach. Wykazaliśmy jednak, że nie jest to możliwe. Kompletny i spójny opis rzeczywistości wymaga czegoś głębszego – formy zrozumienia znanej jako zrozumienie niealgorytmiczne – wyjaśnił Lawrence M. Krauss cytowany w komunikacie University of British Columbia Okanagan.
Podobnie tłumaczył tę kwestię główny autor badań, Mir Faizal:
– Wykazaliśmy że nie da się opisać wszystkich aspektów fizycznej rzeczywistości za pomocą obliczeniowej teorii grawitacji kwantowej. Dlatego żadna fizycznie kompletna i spójna teoria wszystkiego nie może zostać wyprowadzona wyłącznie z obliczeń. Wymaga ona raczej zrozumienia niealgorytmicznego, które jest bardziej fundamentalne niż obliczeniowe prawa grawitacji kwantowej, a zatem bardziej fundamentalne niż sama czasoprzestrzeń.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
