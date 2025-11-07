Reklama
Żyjemy w matrixie, a wszechświat jest symulacją komputerową? Naukowcy mają odpowiedź

Naukowcy podważają jedną z najbardziej zagadkowych hipotez naukowych, według której wszechświat jest symulacją komputerową. Udowadniają, że najgłębszy poziom rzeczywistości działa w sposób, którego żaden komputer nie mógłby symulować.

Publikacja: 07.11.2025 14:56

Naukowcy dowodzą, że wszechświat nie może być symulacją komputerową / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Kittiphat / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół fizyków pod kierownictwem Mira Faizala z University of British Columbia Okanagan w Kanadzie. W skład zespołu wchodzili ponadto: Lawrence M. Krauss, Arshid Shabir i Francesco Marino. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Holography Applications in Physics”.

Naukowcy dowodzą, że wszechświat nie może być symulacją komputerową

Hipoteza, według której wszechświat jest symulacją komputerową, przez długi czas uznawana była za niemożliwą do zweryfikowania. Spychano ją do sfery filozofii, a nawet science fiction. Najnowsze badania wykazały jednak – zdaniem przeprowadzających je naukowców – że należy ona do takich dziedzin jak matematyka i fizyka.

Naukowcy w swoich najnowszych badaniach wykorzystali matematykę i fizykę, aby dowieść, że wszechświat nie może być symulacją komputerową. Oparli się na matematycznych twierdzeniach związanych z niezupełnością i nieokreślonością. Uwzględnili m.in. twierdzenie Gödla o niezupełności mówiące o tym, że niektórych prawd nie da się udowodnić, stosując wyłącznie logikę. Wzięli również pod uwagę zasady współczesnej fizyki, zgodnie z którymi czas i przestrzeń nie stanowią podstawowych elementów rzeczywistości, ale wyłaniają się z głębszej warstwy bytu opartej na czystej informacji. Tej ostatniej jednak nie można w pełni zrozumieć w ramach obliczeń.

Dlaczego wszechświat nie może być symulacją komputerową?

Tym samym fizycy wykazali, że rzeczywistości nie można całkowicie opisać za pomocą obliczeń. To natomiast dowodzi, że wszechświat nie może być symulacją, ponieważ ta zawsze w pełni podlega regułom algorytmicznym.

Odkrycia wykraczają jednak poza samo stwierdzenie, że nie żyjemy w symulowanym świecie. Dowodzą bowiem, że wszechświat jest zbudowany na zrozumieniu, które istnieje poza zasięgiem jakiegokolwiek algorytmu.

– Każda symulacja jest z natury algorytmiczna – musi przestrzegać zaprogramowanych reguł. Ale ponieważ fundamentalny poziom rzeczywistości opiera się na rozumieniu niealgorytmicznym, wszechświat nie może być i nigdy nie będzie symulacją – powiedział Mir Faizal.

W lodzie otaczającym protogwiazdę znajdującą się w Wielkim Obłoku Magellana naukowcy odkryli złożone
Kosmos
Pierwsze takie odkrycie. Zmienia naszą wiedzę na temat wczesnego wszechświata

Wszechświat a symulacja komputerowa: Zrozumienie niealgorytmiczne

Naukowcy w swoich najnowszych badaniach odnieśli się także do hipotetycznych teorii, takich jak teoria wszystkiego i grawitacja kwantowa.

– Fundamentalne prawa fizyki nie mogą być zawarte w przestrzeni i czasie, ponieważ to one je generują. Od dawna jednak liczono na to, że prawdziwie fundamentalna teoria wszystkiego będzie mogła w końcu opisać wszystkie zjawiska fizyczne za pomocą obliczeń opartych na tych prawach. Wykazaliśmy jednak, że nie jest to możliwe. Kompletny i spójny opis rzeczywistości wymaga czegoś głębszego – formy zrozumienia znanej jako zrozumienie niealgorytmiczne – wyjaśnił Lawrence M. Krauss cytowany w komunikacie University of British Columbia Okanagan.

Podobnie tłumaczył tę kwestię główny autor badań, Mir Faizal:

– Wykazaliśmy że nie da się opisać wszystkich aspektów fizycznej rzeczywistości za pomocą obliczeniowej teorii grawitacji kwantowej. Dlatego żadna fizycznie kompletna i spójna teoria wszystkiego nie może zostać wyprowadzona wyłącznie z obliczeń. Wymaga ona raczej zrozumienia niealgorytmicznego, które jest bardziej fundamentalne niż obliczeniowe prawa grawitacji kwantowej, a zatem bardziej fundamentalne niż sama czasoprzestrzeń.

Źródło: rp.pl

Kosmos Fizyka Badania naukowe

