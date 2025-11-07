Żyjemy w matrixie, a wszechświat jest symulacją komputerową? Naukowcy mają odpowiedź

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół fizyków pod kierownictwem Mira Faizala z University of British Columbia Okanagan w Kanadzie. W skład zespołu wchodzili ponadto: Lawrence M. Krauss, Arshid Shabir i Francesco Marino. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Holography Applications in Physics”.

Naukowcy dowodzą, że wszechświat nie może być symulacją komputerową

Hipoteza, według której wszechświat jest symulacją komputerową, przez długi czas uznawana była za niemożliwą do zweryfikowania. Spychano ją do sfery filozofii, a nawet science fiction. Najnowsze badania wykazały jednak – zdaniem przeprowadzających je naukowców – że należy ona do takich dziedzin jak matematyka i fizyka.

Naukowcy w swoich najnowszych badaniach wykorzystali matematykę i fizykę, aby dowieść, że wszechświat nie może być symulacją komputerową. Oparli się na matematycznych twierdzeniach związanych z niezupełnością i nieokreślonością. Uwzględnili m.in. twierdzenie Gödla o niezupełności mówiące o tym, że niektórych prawd nie da się udowodnić, stosując wyłącznie logikę. Wzięli również pod uwagę zasady współczesnej fizyki, zgodnie z którymi czas i przestrzeń nie stanowią podstawowych elementów rzeczywistości, ale wyłaniają się z głębszej warstwy bytu opartej na czystej informacji. Tej ostatniej jednak nie można w pełni zrozumieć w ramach obliczeń.

Dlaczego wszechświat nie może być symulacją komputerową?

Tym samym fizycy wykazali, że rzeczywistości nie można całkowicie opisać za pomocą obliczeń. To natomiast dowodzi, że wszechświat nie może być symulacją, ponieważ ta zawsze w pełni podlega regułom algorytmicznym.