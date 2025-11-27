Jakie?

Dopiero od kilku lat zacząłem rozumieć moją własną historię, podważać rodzinne mity, pytać się, czy te kilka nazwisk na tablicach upamiętniających powstańców i żołnierzy jest w stanie zrekompensować te wszystkie przemilczane zbrodnie, gwałty, samobójstwa, wywozy na Syberię, spalone domy rodzinne i przesiedlenia.

Jakub Skrzywanek w National Kaunas Drama Theatre Foto: Patricija Gagaitė/ Mat.Pras./National Kaunas Drama Theatre

To cierpienie zostało w moich dziadkach, przeszło na moich rodziców, dziś jest we mnie i milionach innych osób, których rodziny miały takie samo doświadczenie jak nasza. Stawiam pytanie co chcemy z tym bólem robić: czy będziemy z nim pracować, czy czekać, aż stanie się cierpieniem tak nie do zniesienia, że aż przemieni się w przemoc wobec innych. Zapraszam widzów do uczestnictwa w rytuale „Dziadów”, tylko że tym razem to zmarli będą wzywać żywych, a zamiast o płodność i urodzaj będę prosił o wyzwolenie się z cierpienia, które Polacy i Litwini tak bardzo w sobie pielęgnują.

O spektaklu można przeczytać, że stawia w centrum zainteresowania grzech. Podejście do niego się zmienia. Czego można się spodziewać?

Grzech jest dla mnie ciekawym konceptem. Masz rację, że podejście do niego jest zmienne, bo wykształca się na styku wiary i lęku. Odpowiada więc temu, czego aktualnie się boimy i w kim lub czym upatrujemy ratunek przed tym lękiem. Chcę sprawdzić, co właściwie dziś mogą znaczyć Mickiewiczowskie „grzechy” i towarzyszące im frazy, np. „Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie”.

Kiedy półtora roku temu zaczęliśmy pracę nad spektaklem, zadaliśmy sobie pytania, jak dziś definiowalibyśmy grzechy lekkie, ciężkie i średnie, które stanowią kanwę II części „Dziadów”. Potem zaczęliśmy ich szukać w naszych historiach, ale też historii Litwy. Pracowaliśmy warsztatowo z zespołem i widzami. To była niesamowita podróż.

W obsadzie są role żołnierzy sowieckiego, nazistowskiego, żydowskiego ojca i wielu aktorek lub aktorów. Co to będzie za teatr?

Tak jak mówiłem na początku, wracamy do rytuału dziadów. Nie interesuje mnie inscenizowanie dramatu, ale prawdziwe powołanie go na scenie. Zaczynamy współcześnie na historycznej premierze „Dziadów”, w miejscu ich napisania. A potem ruszamy w przeszłość. Pojawiają się Upiory – Sowieci okupujący Litwę, Grzechy lekkie, Józia i Rózio to odwołanie do największego mordu dzieci w historii II wojny światowej – „Kinderaktion” w 1944 r., gdzie w dwa dni naziści zamordowali w kowieńskim getcie 1600 dzieci.