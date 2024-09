Zamach na Stary Teatr: Minkowska, Perceval i Skrzywanek w nowym sezonie

Zarówno Dorota Ignatjew, jak i Jakub Skrzywanek akcentowali szacunek dla tradycji i historii Starego, ale też podkreślali wagę eksperymentów i tego, czym scena będzie w przyszłości. Hasło obecnego sezonu to „My. Naród. Europa”, zaś w prezentacji planów krakowskiej narodowej sceny wzięła udział Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, która zapowiedziała wspieranie Starego w sprowadzaniu uznanych artystów do teatru oraz promocję jego spektakli poza Polską w ramach współpracy „Polski teatr – Europa”.

Reklama

Czytaj więcej Teatr Musical „Heathers”. Przemoc, seks i śmierć w szkole „Heathers” w Teatrze Syrena wpisuje się w konwencjonalne ramy muzycznej, widowiskowej opowieści. Ten spektakl o nastolatkach jest jednak też brutalny, drapieżny i prawdziwy.

Luc Perceval i cykl Zoli w Starym

Pierwsza premiera sezonu została zaprogramowana jeszcze przez poprzednią dyrekcję Waldemara Raźniaka i Beniamina Bukowskiego. To „Ziemia jest płaska” przygotowana przez niemieckiego reżysera Juliana Hetzela (październik). Przyjrzy się populistycznym narracjom i postrzeganiu rzeczywistości w spolaryzowanych społeczeństwach Europy. W grudniu widzowie zobaczą „Odważne życie Eve Adams w niebezpiecznych czasach” Jonathana Neda Katza w reżyserii Olgi Ciężkowskiej o pochodzącej z Mławy Chawie Złoczewer. W 1912 roku wyjechała do Nowego Jorku i zamiast zostać krawcową, kolportowała radykalne czasopisma oraz napisała „Lesbian Love”, pierwszą książkę o nienormatywnej kobiecej miłości. Za swój aktywizm została deportowana do Europy i zginęła w Auschwitz. Dziś jest ikoną społeczności LGBT+.

Trzeci spektakl w Starym zrealizuje Luc Perceval. To „Karma Zola” na podstawie cyklu „Les Rougon‑Macquart” Zoli. Francuski pisarz opisał w 20 tomach losy fikcyjnej rodziny, bohaterami czyniąc przedsiębiorców, ekspedientki, rewolucjonistów, prostytutki, górników czy lekarki. Każda osoba rodziny mierzy się z tym, co poprzednie pokolenie przekazało w spadku: biedą, alkoholizmem, szaleństwem, ambicją, talentem artystycznym. Jednocześnie pozostaje pod wpływem rzeczywistości. Perceval na nowo zada pytanie Zoli: co determinuje rozwój ludzkości?

Anna Obszańska wyreżyseruje w lutym „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Opera powstała po upadku powstania styczniowego i jest syntezą staropolskiej kultury – jej tradycji, obrzędów, obyczajów, stroju i tańców. Reżyserka zada pytanie: co dzisiaj straszy w strasznym dworze i gdzie leży źródło zbiorowego lęku?