Aktualizacja: 20.11.2025 08:19 Publikacja: 20.11.2025 04:40
Danuta Stenka i Jan Klata (reżyser) na próbie w Teatrze Narodowym
Foto: Marta Ankiersztejn / Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego
Książę Józef Poniatowski u Tadeusza Micińskiego mówi w pewnym momencie: „Księżyc przebija mi swym jasnowidzeniem pierś”. Ja tak nie mam. Po prostu robię spektakle. Choć oczywiście rzeczywistość przez ostatnie kilkanaście lat bardzo pracuje na ten tekst. Warto nim uczcić 260. rocznicę założenia Teatru Narodowego. Zwłaszcza że jednym z głównych bohaterów „Termopil” jest król Stanisław August Poniatowski.
Generalnie nie ma to znaczenia, bo tamtego spektaklu już nie ma, ale odpowiem: inny teatr, inni aktorzy, inna inscenizacja, inne opracowanie tekstu, inna muzyka, inny reżyser.
Oskar Hamerski, Danuta Stenka, Paweł Paprocki
Foto: Marta Ankiersztejn / Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego
Nie mogę aż tak bardzo uchylać rąbka tajemnicy. Zapraszam do Teatru Narodowego, uplasowanego pomiędzy Grobem Nieznanego Żołnierza a miejscem śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pomiędzy pomnikiem Księcia Józefa Poniatowskiego a pomnikiem Wojciecha Bogusławskiego, ze śladami po pociskach.
Czas nie przemija, tylko się zataja. Historia się nie powtarza, tylko się rymuje, podobno. Rymy mogą być bardziej lub mniej udane.
Teatr nie jest analogią, teatr jest metaforą.
Tadeusz Miciński był artystą bizarnym, frapującym, o nieograniczonej wyobraźni i bezkresnych horyzontach intelektualnych. „Termopile polskie” rozgrywają się w głowie ginącego w Bitwie Narodów pod Lipskiem księcia Józefa Poniatowskiego. Istna feeria wydarzeń, kalejdoskop postaci, niezwykły, poetycki język – oryginalny tekst liczy kilkaset stron... Lubię wyzwania, na szczęście nigdy nie będę szedł sam, mam wspaniałych współpracowników, aktorów.
Praca z aktorami Teatru Narodowego jest zaszczytem i zachwytem. Z zespołem technicznym też. Wszechobecne marmury dodają naszym wysiłkom niewymuszonej pikanterii, a o to przecież w życiu chodzi.
Posłuchałem utworu „Aleksandria” i doznałem epifanii. Żywię nadzieję, że tak samo zareagują widzowie Teatru Narodowego, choć oczywiście na wszelki wypadek wyposażymy ich w gustowne stopery do uszu. Odpowiadając na drugie pytanie: po Gruzji można się wszystkiego spodziewać. Polecam numer „Legion”.
Warszawskie pokazy „Wesela” ze Starego Teatru były zarazem otwarciem, jak i zapowiedzią kontynuacji. Zarówno aktorzy, jak i inni pracownicy Teatru Narodowego byli obecni na wrześniowych spektaklach i wspaniale się z nimi później rozmawiało. Czasem robiłem notatki.
Nie pamiętam, czy są tam zapadnie.
Ależ oczywiście. Przecież ma niedaleko. A następna taka okazja za 260 lat.
