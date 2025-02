Rafał Trzaskowski pytany o Sławomira Mentzena: Polacy nie raz się zdziwią

Trzaskowskiego pytano o sondaż „Wprost”, w którym kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wyprzedził prezesa IPN, kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego – z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś to Mentzen, a nie Nawrocki zmierzyłby się z Trzaskowskim w II turze. Przy okazji zadająca pytanie Trzaskowskiemu dziennikarka przypomniała słowa lidera Nowej Nadziei, który mówił o Trzaskowskim, że ten „lubi leżeć i pachnieć i nie nadaje się do aktywnej i niezależnej prezydentury”.

Rafał Trzaskowski o II turze wyborów prezydenckich: Sondaże się zmieniają, zobaczymy kto w niej będzie

- Ja rozumiem, że państwo byście bardzo chcieli, abym ja wbijał kolejne szpile w kontrkandydatów, ale nie na tym polega kampania wyborcza. Kampania wyborcza polega na przekonywaniu Polek i Polaków. Ja jestem gotowy na każdego kontrkandydata – mam nadzieję, że Polki i Polacy sprawią, że ja będę w II turze. A kto w niej będzie - zobaczymy. Te sondaże się zmieniają, poczekajmy, przed nami jeszcze trzy miesiące (kampanii wyborczej) - odparł Trzaskowski. Kandydat KO we wszystkich opublikowanych dotychczas sondażach wygrywa w I turze. W większości z nich wygrywa również II turę (inny wynik dał tylko jeden sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, w którym Trzaskowski przegrał w II turze z Nawrockim).



Rafał Trzaskowski o poglądach Sławomira Mentzena: Nieprawdopodobne

Kandydat KO na prezydenta stwierdził też, że „Polki i Polacy będą oceniać to, jakie poglądy ma Mentzen”. - Dotyczące tego, że w ogóle nie powinniśmy wspierać Ukrainy, (poglądy) które są niesłychanie sceptyczne wobec UE, większość koleżanek i kolegów Mentzena najchętniej by Polskę z UE wyprowadziło - wyliczał.

Trzaskowski wypomniał też Mentzenowi, że ten chce karać więzieniem kobiety, które poddadzą się aborcji. To nawiązanie do tego, że w tzw. „100 ustawach Mentzena” z 2019 roku pojawił się zapis o karze od roku do 10 lat więzienia dla osób, które doprowadzą do śmierci dziecka poczętego, w tym dla kobiety, która podda się aborcji. Mentzen pytany o tę sprawę cztery lata później mówił, że nie pamięta dokładnie tego przepisu, ale dodał, że gdy ktoś zabija dziecko to „powinno się to jakoś karać”. Trzaskowski nazwał ten pogląd „nieprawdopodobnym”.