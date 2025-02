Nasi krajowi konserwatyści dopiero co przyjęli triumf Donalda Trumpa owacjami, bo nareszcie zyskali za granicą silnego sojusznika ideowego, który dokonał antyprogresywnego zwrotu i zmienia politykę migracyjną. Jak więc go krytykować, kiedy w tym samym czasie siada do stołu z Putinem i chwali Rosjanina, iż ten „go szanuje”?