Adrian Zandberg: Kim jest kandydat na prezydenta z ramienia partii Razem?

„Prawo do dachu nad głową to podstawowe prawo człowieka. To, że w naszych miastach młodzi ludzie muszą oddać 2/3 tego co zarobią za czynsz, to patologia. To, że najbogatsi skupują mieszkania, które stoją potem latami puste, tylko po to żeby spekulować na cenach – to patologia. Te patologie trzeba przeciąć, uruchomić w końcu publiczny program mieszkaniowy. Państwo ma budować mieszkania, a nie wysługiwać się fliperom i firmom deweloperskim”.