- Zakładanie, że zawsze przyjedzie amerykańska kawaleria zza oceanu i uratuje sytuację jest po prostu nieodpowiedzialne, a w tym momencie widać, że staje się skrajnie nieodpowiedzialne - mówił poseł.

Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu Foto: REUTERS/Nathan Howard

Czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w misji pokojowej na terenie Ukrainy?

Adrian Zandberg został zapytany, czy - jeśli zostałby prezydentem i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych - podpisałby decyzję o udziale polskich żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie. Odpowiedź „tak” lub „nie” nie padła. – Od tego, żeby formować siły pokojowe, jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest Pakt Północnoatlantycki. Polska z pewnością nie powinna podejmować takich decyzji jednostronnie ani pchać się w tej sprawie do pierwszego szeregu, z oczywistych względów. Po to są organizacje międzynarodowe i po to są sojusze obronne, żeby działały, po to jesteśmy ich uczestnikami - powiedział w Polsat News lider Razem.

- Myślę, że dzisiaj dla nas ten sygnał podstawowy jest taki, że musimy zadbać o naszą odporność. To oznacza, że różnego rodzaju sytuacji kryzysowych - nie mówię o otwartym konflikcie zbrojnym - może być więcej - przekonywał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Długie wahanie Putina: Kończyć wojnę czy jeszcze powojować Rosyjski lider najprawdopodobniej nie podjął decyzji, czy rozpoczynać rozmowy pokojowe z Donaldem Trumpem, a jeśli tak, to jak długo je przeciągać i po co.

- A my jesteśmy w Polsce w lesie z odpornością i nie mówię tylko o takich dziedzinach jak obrona cywilna i ochrona ludności, gdzie niestety Polska jest dzisiaj nieprzygotowana nie tylko na konflikt, ale na zabezpieczenie ludności cywilnej nawet w przypadku klęsk żywiołowych, widzieliśmy to ostatnio, kiedy doszło do powodzi na południu kraju, ale mówię też o kwestii przemysłu - kontynuował.