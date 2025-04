Wybory prezydenckie 2025: Jak zagłosować korespondencyjnie? Ważny termin

W pakiecie wyborczym znajdować się będzie koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Po otrzymaniu pakietu należy oddać głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Następnie włożyć kartę do głosowania do koperty z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleić kopertę. Konieczne jest również wypełnienie oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Zaklejoną „Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej.

Tak przygotowaną kopertę trzeba wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy lub dzielnicy wyborcy. Można również w dniu wyborów w godzinach 7.00-21.00 osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Wybory prezydenckie 2025. Kandydaci i terminy

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Zarejestrowanych zostało 13 kandydatów. Według kolejności alfabetycznej są to: ekonomista Artur Bartoszewicz, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, europoseł Grzegorz Braun, marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak, dziennikarz Maciej Maciak, poseł i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, ekonomistka, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, dziennikarz Krzysztof Stanowski, prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch, poseł i kandydat partii Razem Adrian Zandberg.

Do 9 maja wyborcy z niepełnosprawnością i osoby po 60. roku życia mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 13 maja osoby przebywające za granicą mogą złożyć wniosek o ujęcie ich w spisach wyborców, a do 15 maja można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów i zmianę miejsca głosowania.