Wybory prezydenckie 2025: Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Do kiedy wniosek?

Można również wybrać możliwość złożenia wniosku przez internet, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Będą do tego potrzebne dane do logowania do profilu zaufanego. Potwierdzenie złożenia wniosku wyborca otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP.

Należy pamiętać, że zmiana dotyczy obu tur wyborów prezydenckich. Osoby, które będą chciały złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania tylko w drugiej turze, mogą to zrobić najwcześniej na 13 dni przed i nie później niż na 3 dni przed ponownym głosowaniem, czyli do 29 maja.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania dotyczy także osób, które nie są ujęte w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wybory prezydenckie 2025. Inne ważne terminy

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Zarejestrowanych zostało 13 kandydatów. Według kolejności alfabetycznej są to: ekonomista Artur Bartoszewicz, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, europoseł Grzegorz Braun, marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak, dziennikarz Maciej Maciak, poseł i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, ekonomistka, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, dziennikarz Krzysztof Stanowski, prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch, poseł i kandydat partii Razem Adrian Zandberg.

Do 5 maja 2025 roku wyborcy z niepełnosprawnością i osoby po 60. roku życia mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, a do 9 maja - złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 13 maja osoby przebywające za granicą mają czas, by złożyć wniosek o ujęcie ich w spisach wyborców.