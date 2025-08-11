Pani mecenas, wybiera się pani do Ministerstwa Sprawiedliwości, by zostać zastępcą Waldemara Żurka? Pytam, bo takie plotki wciąż krążą.

Wiem, że jedna z redakcji upubliczniła taką informację, przedstawiając ją jako sprawdzoną. Nigdy nie prowadziłam takich rozmów i nie otrzymałam takiej propozycji. Swoje działania od lat wiążę z systemową ochroną praw człowieka i w takiej roli zostaję. Dementowałam to zresztą natychmiast na swoich mediach społecznościowych.

A czy wierzy pani, że przy nowym ministrze sprawiedliwości uda się zdziałać coś więcej? Na co pani liczy?

Zacznę od tego, że profesorowi Adamowi Bodnarowi udało się rozpocząć sporo istotnych procesów i liczę na to, że będą one kontynuowane. Wysłuchałam pierwszej konferencji pana ministra Waldemara Żurka dotyczącej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i z wielką nadzieją przyjmuję przede wszystkim te propozycje, które wprost dotyczą praw obywateli przed sądem, w tym przyspieszenia postępowań, informatyzacji sądów, rozwiązania problemu ogromnej przewlekłości w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. To kluczowe, aby obywatele po latach chaosu spowodowanego przez destrukcję wymiaru sprawiedliwości w końcu odczuli realną zmianę. Pojawił się też wątek kompensacji obywatelom działań państwa, które były wprost wymierzone w prawa i wolności obywateli podczas rządów Zjednoczonej Prawicy. Jako przewodnicząca Komisji ds. wyjaśniania mechanizmów represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w latach 2015-2023 bardzo liczę w tym zakresie na współpracę zarówno z ministerstwem, jak i z Prokuratorią.

A co z przywracaniem praworządności?

Dosłownie kilka dni po nominacji w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Przywracania Praworządności (powołanego jeszcze przez poprzedniego ministra). Przez ponad trzy godziny rozmawialiśmy między innymi o konieczności wprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym i rozpoczęciu procesu powoływania legalnie wybranych sędziów, przede wszystkim osób, które cieszą się niekwestionowanym autorytetem tak prawnym, jak i moralnym. Bardzo liczę na to, że ten proces się rozpocznie szybko. Organizacje pozarządowe, w tym Wolne Sądy, już rok temu, na wniosek marszałka Sejmu przedstawiły swoje uwagi dotyczące transparentności tego procesu. Mam nadzieję, że nasze zdanie zostanie uwzględnione.