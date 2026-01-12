Aktualizacja: 12.01.2026 13:33 Publikacja: 12.01.2026 13:01
Pacjenci chętnie korzystają z Centralnej e-Rejestracji. Prawie 2,5 mln umówionych wizyt
Foto: Adobe Stock
Centralna e-Rejestracja oficjalnie ruszyła z początkiem 2026 r. Pacjenci mogli jednak zapisywać się online do kardiologa, na mammografię i cytologię już wcześniej. Do końca 2025 roku trwał bowiem pilotaż systemu. Wzięło w nim udział 938 świadczeniodawców, co stanowi 31 proc. placówek. Pozostałe mają czas do połowy 2026 r. na dołączenie do systemu.
Jak wynika z danych Centrum e-Zdrowia, udostępnionych portalowi Rynek Zdrowia, do systemu Centralnej e-Rejestracji dołączyła już co druga placówka, w której można zapisać się do poradni kardiologicznej. Łącznie dostępnych jest 51,6 proc. ogólnej liczby podmiotów.
Znacznie lepiej sytuacja wygląda w przypadku mammografii – dostępnych jest już 70,66 proc. placówek, do których na badanie można umówić się online.
Daleko w tyle są natomiast placówki, w których wykonywana jest cytologia. Zapisanie się przez system e-rejestracji jest możliwe w 16,45 proc. podmiotów.
Jak podaje portal Rynek Zdrowia, duża część placówek dołączyła do systemu w ostatnich dniach pilotażu. Powodem był fakt, że ci, którzy zapisali się do programu do końca 2025 r. mieli szansę na dofinansowanie kosztów.
Centralna e-Rejestracja cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów. Podczas pilotażu trwającego od sierpnia 2024 r. umówiono łącznie prawie 2,5 mln wizyt.
Z początkiem sierpnia do systemu zostaną włączone kolejne świadczenia z zakresu chorób naczyń, chorób zakaźnych, endokrynologii, hepatologii, immunologii, mukowiscydozy, nefrologii, neonatologii i pulmonologii. A do 2029 roku pacjenci uzyskają możliwość zapisania się online na wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
