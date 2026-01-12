Centralna e-Rejestracja oficjalnie ruszyła z początkiem 2026 r. Pacjenci mogli jednak zapisywać się online do kardiologa, na mammografię i cytologię już wcześniej. Do końca 2025 roku trwał bowiem pilotaż systemu. Wzięło w nim udział 938 świadczeniodawców, co stanowi 31 proc. placówek. Pozostałe mają czas do połowy 2026 r. na dołączenie do systemu.

Pacjenci chętnie korzystają z Centralnej e-Rejestracji. Prawie 2,5 mln umówionych wizyt

Jak wynika z danych Centrum e-Zdrowia, udostępnionych portalowi Rynek Zdrowia, do systemu Centralnej e-Rejestracji dołączyła już co druga placówka, w której można zapisać się do poradni kardiologicznej. Łącznie dostępnych jest 51,6 proc. ogólnej liczby podmiotów.

Znacznie lepiej sytuacja wygląda w przypadku mammografii – dostępnych jest już 70,66 proc. placówek, do których na badanie można umówić się online.

Daleko w tyle są natomiast placówki, w których wykonywana jest cytologia. Zapisanie się przez system e-rejestracji jest możliwe w 16,45 proc. podmiotów.