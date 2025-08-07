Aktualizacja: 07.08.2025 04:40 Publikacja: 07.08.2025 04:39
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa oraz Prokuratury Krystian Markiewicz i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Leszek Szymański, Piotr Nowak
Zapamiętam go jako osobę, która podjęła się ogromnego wyzwania, odbudowania wymiaru sprawiedliwości po ośmiu latach dewastacji. Spodziewaliśmy się twardych i energicznych posunięć. Minister Bodnar miał swoją koncepcję przywracania praworządności, ale w moim przekonaniu nie była ona wystarczająco dynamiczna i nie dawała gwarancji tego, że jak przyjdą złe czasy, to będziemy silniejsi i dobrze na nie przygotowani. Krótko mówiąc, chciałoby się, żeby było zrobione już dużo więcej.
Czytaj więcej
Uregulowanie statusu tzw. neosędziów, uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytuc...
Bezsprzecznie jest to doprowadzenie do wypłacenia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dla obywateli jest to niezmiernie ważne, bowiem te znaczące środki, które były zamrożone, można wykorzystać na rozwój kraju. Drugim sukcesem jest przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Minister podjął w tej sprawie słuszną i oczywistą decyzję. Sukces numer trzy?
Rzeczywiście to bardzo ważna sprawa, ale przy powoływaniu komisji kodyfikacyjnych oczekiwaliśmy rzeczy wielkich. Jako przewodniczący komisji żałuję, że wypracowany przez nas projekt, który ma przywrócić praworządność, leży od miesięcy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nie uważam tak. To byłby sukces, gdyby doszło do tego w pierwszych dwóch, trzech miesiącach jego urzędowania. A mamy sytuację, kiedy minister Żurek po kilkunastu miesiącach od zmiany władzy musiał odwołać prawie pięćdziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów. To osoby, które intencjonalnie łamały konstytucję i jednocześnie reprezentowały państwo polskie. Nie trzeba było poszukiwać jakichś rozbudowanych uzasadnień, żeby ich odwołać. Przez kilkanaście miesięcy słyszeliśmy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości pracują neosędziowie albo osoby, które podpisały się pod listami poparcia członków neo-KRS, że rzecznicy dyscyplinarni sędziów, którzy niszczyli polskie sądownictwo, nadal są na swoich stanowiskach, a ponad czterdziestu neosędziów do tej pory pełni funkcje regionalnych rzeczników dyscyplinarnych.
Po pierwsze, ustawę o TK przygotował zespół Fundacji im. Stefana Batorego i był to projekt poselski. Po drugie, to na bazie projektu Iustitii została opracowana ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, także skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Przyznam, że resort przygotował ustawę dotyczącą delegowania sędziów. Czy to jest szybkie działanie? Nie tak powinno wyglądać tempo zmian.
Czytaj więcej
Choć opozycja widziała w ministrze sprawiedliwości twórcę aparatu represji, Adam Bodnar nie chcia...
Współpraca ta wyglądała różnie i były istotne problemy polegające na usytuowaniu i synchronizacji prac komisji.
Niestety komisje były często zaskakiwane tym, co robiło ministerstwo. Resort przygotowywał swoje ustawy równolegle do prac komisji. My pracowaliśmy nad swoimi projektami, ministerstwo nad swoimi i na końcu okazywało się, że nie są one ze sobą zsynchronizowane. Jeżeli powołuje się komisję, to warto mieć zaufanie do ekspertów zasiadających w niej. A było tak, że komisja ds. prawa karnego opracowała pewne rozwiązania, a ministerstwo stwierdzało, że ma jednak inne poglądy w tej sprawie i zmieniało projekt. Nasza komisja ustrojowa przygotowała projekty dotyczące praworządności już pod koniec stycznia. Mamy sierpień, a one nadal są w ministerstwie.
Działania zmierzające do rozliczenia tego, co działo się za rządów PiS były absolutnie niewystarczające i nie dość dynamiczne. Chciałbym zobaczyć chociażby akty oskarżenia w tych sprawach, a nie pamiętam zbyt wielu. Przypomnę, że jestem jednym z pokrzywdzonych w aferze hejterskiej. Do postępowania w tej sprawie przystąpiła co prawda prokuratura, ale nie robi w nim zupełnie nic. Co więcej, pełnomocnik ministra sprawiedliwości podtrzymuje w tej sprawie stanowisko byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Z jednej strony państwo twierdzi, że afera hejterska jest jedną z największych afer, które trzeba rozliczyć, a z drugiej strony to samo państwo w postępowaniu, które mnie dotyczy mówi: „nie było żadnej afery”.
Mam też problem z prokuratorem generalnym, który stanął przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia ważności wyborów. Przedstawiciel polskiego rządu, prokurator generalny brał udział w postępowaniu przed nielegalnym organem, co zostało stwierdzone wyrokami sądów międzynarodowych. Można się w tym pogubić. I to chyba był największy problem w działaniach Adama Bodnara – nie wiedzieliśmy, w którą stronę idziemy.
Rzeczywiście takie działanie było, ale nie szły za tym dalsze kroki. Zastępcy prokuratora generalnego nadal są z nadania Zbigniewa Ziobry. Prokuratorzy słusznie zadają sobie pytanie „o co chodzi?”. Dlaczego prokuratura nadal jest w rękach tych, którzy niszczyli ją przez osiem lat?
Minister bardzo starał się przywrócić praworządność, ale były to działania niewystarczające.
Na czele urzędu stanął ktoś, kto wie, ile znaczy czynnik czasu. Ktoś, kto bezpośrednio doświadczał skutków łamania praworządności i bardzo dotkliwie to odczuł. Ktoś, kto wie, ile jest jeszcze do zrobienia w sądownictwie. Ktoś, kto ma świadomość, że jeśli każdy dzień nie zostanie wykorzystany w 110 proc. to niezależny wymiar sprawiedliwości może się skończyć na kolejne kilkadziesiąt lat.
Czytaj więcej
Zawieszenie prezesów sądów, odwołania z delegacji, wycofanie projektu ustawy o neosędzach z Komis...
Powinien zacząć od bardzo dobrego przygotowania kadry ministerialnej i prokuratorskiej do trudnej i żmudnej pracy. Ministerstwo Sprawiedliwości to ogromny moloch, nie rozumiem, dlaczego pracuje tam aż tyle osób. Efekty ich dotychczasowej pracy oceniam bardzo słabo. Ja zacząłbym od zbudowania dobrego teamu.
Wierzę w Waldemara Żurka. Już podczas pierwszej konferencji prasowej udowodnił, że pewne rzeczy można było zrobić w kilka dni. Mam na myśli informację o odwołaniu kilkudziesięciu osób z kierowniczych stanowisk w sądach.
To bardzo dobra decyzja. Przecież znamy poglądy Komisji Weneckiej, znamy orzecznictwo strasburskie i luksemburskie. Jaki jest sens w pozyskiwaniu kolejnej opinii? Do listopada ustawy te muszą wejść w życie, a jest już sierpień. Komisja Wenecka zbiera się na najbliższym posiedzeniu w październiku, co oznacza, że nie byłoby czasu na odpowiednie procedowanie reformy. Mam nadzieję, że ten projekt wyjdzie z ministerstwa Waldemara Żurka jeszcze w sierpniu.
Nie spodziewam się tego, że minister Żurek będzie się mścił. Nie oznacza to jednak, że nie będzie dążył do sprawiedliwości. Przez wiele lat był sędzią i wie co to oznacza. Podczas swojej pierwszej konferencji powiedział, że będzie informował o tym, co zrobił, a nie o tym, co zamierza. Oceniając dynamikę jego pierwszych dni pracy uważam, że rozliczenia afer poprzedniej władzy przyspieszą.
Czytaj więcej
Na stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazał się komunikat jego prezesa, Bogdana Święczkowskiego,...
Minister Żurek w ostatnich dniach odwołał blisko 50 prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce. Jestem przekonany, że interesowało go wyłącznie to, czy te osoby naruszyły reguły konstytucyjne.
Nie, to jest raczej czyszczenie po Zbigniewie Ziobrze i konsekwencja tego, że podczas kilkunastu miesięcy urzędowania ministra Bodnara nie udało się podjąć skutecznych działań wobec tych 46 osób. Minister Żurek podjął właściwe decyzje, zakończył to, co należało zrobić już dawno temu.
Ma na to realne szanse. Minister Żurek słusznie podkreśla potrzebę informatyzacji sądownictwa, bez której przyspieszenie procesów będzie bardzo trudne. Bardzo poważnie podchodzi też do 20 postulatów Iustitii. Mam na myśli m.in. wprowadzenie w pełni automatycznego elektronicznego postępowania upominawczego, odstąpienie od sporządzania uzasadnień przez sąd I instancji w sprawach frankowych, dopracowanie tabel alimentacyjnych, wzmocnienie wydziałów rodzinnych. Te dość proste rozwiązania w istotny sposób mogą przyczynić się do usprawnienia postępowań. Cieszę się, że minister przykłada do tego taką samą wagę jak do spraw ustrojowych.
Przede wszystkim niech przygotuje dobrą drużynę, która będzie go wspierała w jego misji. Powinien też trzymać się bardzo mocno i bezwzględnie litery konstytucji, orzeczeń Sądu Najwyższego i europejskich trybunałów. Dzięki temu jego decyzje będą miały mocny fundament.
Czytaj więcej
Pierwszy tydzień pokazał mi, że dużo rzeczy da się zrobić szybko i skutecznie. O wiele lepiej jes...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zapamiętam go jako osobę, która podjęła się ogromnego wyzwania, odbudowania wymiaru sprawiedliwości po ośmiu latach dewastacji. Spodziewaliśmy się twardych i energicznych posunięć. Minister Bodnar miał swoją koncepcję przywracania praworządności, ale w moim przekonaniu nie była ona wystarczająco dynamiczna i nie dawała gwarancji tego, że jak przyjdą złe czasy, to będziemy silniejsi i dobrze na nie przygotowani. Krótko mówiąc, chciałoby się, żeby było zrobione już dużo więcej.
„Niestety, prezydent na zakończenie urzędowania nie zaskoczył nas pozytywnie" - stwierdził były minister sprawie...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku sprzeciwiło się decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
Budowa szopy ogrodowej na własnej działce może się skończyć karą w wysokości nawet 10 tys. zł, jeśli nie będzie...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas