Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, nowy minister – sędzia Waldemar Żurek – to były członek Krajowej Rady Sądownictwa, kolekcjoner postępowań dyscyplinarnych wytaczanych mu za poprzedniego rządu (postępowania zostały umorzone po zmianie władzy), a przy tym jeden z najgorętszych zwolenników stanowczej rozprawy z neosędziami. W czerwcu ub. roku został powołany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.

Politolog o nominacji dla Żurka: wysokie ryzyko i ograniczone możliwości, ale symboliczna

Nominacja Żurka wywołała wiele komentarzy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych nazwał nowego szefa resortu sprawiedliwości „bohaterem walki o samorządność”, dodając, iż jest „to wielka nadzieja na prawdziwe rozliczenia”. W podobnym tonie wypowiedział się poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Joński. Jego zdaniem powołanie Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości „to nadzieja na sprawiedliwość i rozliczenie pisowskich afer”.

W zupełnie innym tonie wybór premiera komentowali politycy opozycji. - Smutek, że ministrem sprawiedliwości zostaje człowiek o bardzo wątpliwych walorach intelektualnych, który zasłynął z tego, że był przeciwko jawności majątku polityków. Potem walczył o to, żeby utajnić tylko swój majątek. Zajmował się tym, żeby pozwać Skarb Państwa na milion złotych. Ciekawe, czy jako minister sprawiedliwości teraz będzie chciał pójść na ugodę sam ze sobą - powiedział portalowi Interia.pl poseł PiS Michał Moskal.

Z kolei dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w rozmowie lnterią oceniła, iż to najbardziej kontrowersyjny wybór. - Sędzia Żurek jest z pewnością autorytetem, ma doświadczenie w sądownictwie, nikt nie może mu odmówić fachowej wiedzy. To są na pewno elementy, które przemawiają za jego wyborem, ale mamy też drugie – polityczne – dno (...) Przez opozycję mogą i będą padać argumenty o motywy osobiste i zemstę na politykach PiS-u. Ta nominacja to wysokie ryzyko i ograniczone możliwości, ale symboliczna. Pytanie, która narracja mocniej przebije się do społeczeństwa – mówiła politolog.