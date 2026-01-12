Aktualizacja: 12.01.2026 13:32 Publikacja: 12.01.2026 13:04
Granica polsko-białoruska w okolicach Krynek
Foto: PAP/Artur Reszko
Respondenci zostali zapytani, czy Polska powinna zwiększyć, zmniejszyć czy pozostawić bez zmian liczbę przyjmowanych imigrantów spoza UE. Wyniki są jednoznaczne: 66,3 proc. badanych chce ograniczenia migracji.
Opcję „zdecydowanie zmniejszyć” wskazało 44,1 proc. respondentów, a „raczej zmniejszyć” – 22,2 proc. Jedynie 22 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem obecnych zasad. Zwiększenie imigracji popiera łącznie 5,5 proc. badanych, a 6,2 proc. nie ma zdania.
Czytaj więcej
Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w Brukseli, że Polska została zwolniona z mechanizmu relo...
W elektoracie partii tworzących obecną koalicję rządzącą (KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica) przeważa poparcie dla utrzymania obecnej polityki migracyjnej – taką odpowiedź wskazało 52 proc. respondentów.
Jednocześnie 31 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że imigrację należy ograniczyć, z czego 19 proc. opowiada się za zdecydowanymi restrykcjami. Zwiększenie imigracji popiera jedynie 5 proc. tej grupy, a 12 proc. nie ma wyrobionego zdania.
Czytaj więcej
Około 650 tys. pracujących Ukraińców nie pozostanie na polskim rynku pracy – szacuje Polski Insty...
Zdecydowanie bardziej radykalne stanowisko prezentują wyborcy prawicowej opozycji (PiS i Konfederacja). Aż 92 proc. z nich opowiada się za ograniczeniem imigracji, w tym 72 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie zmniejszyć”.
Tylko 7 proc. respondentów z tej grupy chciałoby pozostawienia obecnych zasad bez zmian, co czyni elektorat prawicy najbardziej jednoznacznym w tej kwestii.
Wśród wyborców niezależnych również dominuje postawa restrykcyjna – 66 proc. z nich chce zmniejszenia imigracji (43 proc. „raczej”, 23 proc. „zdecydowanie”). Jednocześnie to właśnie ta grupa wykazuje największą otwartość na zwiększenie migracji: łącznie 18 proc. respondentów popiera taki kierunek. Za utrzymaniem obecnych zasad opowiada się 7 proc. badanych z tej grupy.
Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 19–21 grudnia 2025 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
Szeroki raport fundacji More in Common pokazuje, że migracja jest dla Polaków dużo bardziej złożonym tematem, niż sugerują to politycy – zwłaszcza po prawej stronie. Z raportu wynika, że Polacy nie mają w tej kwestii zero-jedynkowego podejścia.
Czytaj więcej
Szeroki raport fundacji More in Common, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, pokazuje, ż...
Badanie jest opracowaniem licznych sondaży przeprowadzonych głównie w sierpniu, gdy temat był bardzo żywy ze względu na wydarzenia na granicy polsko-niemieckiej. Ankietowani uważają, że język debaty publicznej ze strony decydentów nie jest adekwatny do tego, co się rzeczywiście dzieje w kraju. Ale jednocześnie wykazują zrozumienie, że od tego problemu nie uciekniemy i jako społeczeństwo musimy się z nim zmierzyć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Zarząd spółki bez doświadczenia, miliony na doradców od restrukturyzacji i polityczna „kiełbasa” dla pracowników...
„Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej?” - takie...
„Jak ocenia Pani/Pan atak USA na Wenezuelę i pojmanie przez amerykańskich komandosów przywódcy tego kraju, Nicol...
„Czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej?” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Instytutu Badań Polls...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas