Wyborcy PiS i Konfederacji chcą zaostrzenia polityki migracyjnej

Zdecydowanie bardziej radykalne stanowisko prezentują wyborcy prawicowej opozycji (PiS i Konfederacja). Aż 92 proc. z nich opowiada się za ograniczeniem imigracji, w tym 72 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie zmniejszyć”.

Tylko 7 proc. respondentów z tej grupy chciałoby pozostawienia obecnych zasad bez zmian, co czyni elektorat prawicy najbardziej jednoznacznym w tej kwestii.

Wśród wyborców niezależnych również dominuje postawa restrykcyjna – 66 proc. z nich chce zmniejszenia imigracji (43 proc. „raczej”, 23 proc. „zdecydowanie”). Jednocześnie to właśnie ta grupa wykazuje największą otwartość na zwiększenie migracji: łącznie 18 proc. respondentów popiera taki kierunek. Za utrzymaniem obecnych zasad opowiada się 7 proc. badanych z tej grupy.

Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 19–21 grudnia 2025 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Jak Polacy rozumieją migrację?

Szeroki raport fundacji More in Common pokazuje, że migracja jest dla Polaków dużo bardziej złożonym tematem, niż sugerują to politycy – zwłaszcza po prawej stronie. Z raportu wynika, że Polacy nie mają w tej kwestii zero-jedynkowego podejścia.