Co z polityką migracyjną? Polacy odpowiedzieli, czy chcą zaostrzenia

Większość Polaków opowiada się za zaostrzeniem polityki migracyjnej, zwłaszcza wobec imigrantów spoza Unii Europejskiej - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski

Publikacja: 12.01.2026 13:04

Granica polsko-białoruska w okolicach Krynek

Foto: PAP/Artur Reszko

Przemysław Malinowski

Respondenci zostali zapytani, czy Polska powinna zwiększyć, zmniejszyć czy pozostawić bez zmian liczbę przyjmowanych imigrantów spoza UE. Wyniki są jednoznaczne: 66,3 proc. badanych chce ograniczenia migracji.

Opcję „zdecydowanie zmniejszyć” wskazało 44,1 proc. respondentów, a „raczej zmniejszyć” – 22,2 proc. Jedynie 22 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem obecnych zasad. Zwiększenie imigracji popiera łącznie 5,5 proc. badanych, a 6,2 proc. nie ma zdania.

Przyjmować więcej migrantów spoza UE? Wyborcy rządu nie chcą zmian

W elektoracie partii tworzących obecną koalicję rządzącą (KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica) przeważa poparcie dla utrzymania obecnej polityki migracyjnej – taką odpowiedź wskazało 52 proc. respondentów.

Jednocześnie 31 proc. wyborców koalicji rządzącej uważa, że imigrację należy ograniczyć, z czego 19 proc. opowiada się za zdecydowanymi restrykcjami. Zwiększenie imigracji popiera jedynie 5 proc. tej grupy, a 12 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Wyborcy PiS i Konfederacji chcą zaostrzenia polityki migracyjnej

Zdecydowanie bardziej radykalne stanowisko prezentują wyborcy prawicowej opozycji (PiS i Konfederacja). Aż 92 proc. z nich opowiada się za ograniczeniem imigracji, w tym 72 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie zmniejszyć”.

Tylko 7 proc. respondentów z tej grupy chciałoby pozostawienia obecnych zasad bez zmian, co czyni elektorat prawicy najbardziej jednoznacznym w tej kwestii.

Wśród wyborców niezależnych również dominuje postawa restrykcyjna – 66 proc. z nich chce zmniejszenia imigracji (43 proc. „raczej”, 23 proc. „zdecydowanie”). Jednocześnie to właśnie ta grupa wykazuje największą otwartość na zwiększenie migracji: łącznie 18 proc. respondentów popiera taki kierunek. Za utrzymaniem obecnych zasad opowiada się 7 proc. badanych z tej grupy.

Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 19–21 grudnia 2025 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Jak Polacy rozumieją migrację?

Szeroki raport fundacji More in Common pokazuje, że migracja jest dla Polaków dużo bardziej złożonym tematem, niż sugerują to politycy – zwłaszcza po prawej stronie.  Z raportu wynika, że Polacy nie mają w tej kwestii zero-jedynkowego podejścia.

Badanie jest opracowaniem licznych sondaży przeprowadzonych głównie w sierpniu, gdy temat był bardzo żywy ze względu na wydarzenia na granicy polsko-niemieckiej. Ankietowani uważają, że język debaty publicznej ze strony decydentów nie jest adekwatny do tego, co się rzeczywiście dzieje w kraju. Ale jednocześnie wykazują zrozumienie, że od tego problemu nie uciekniemy i jako społeczeństwo musimy się z nim zmierzyć. 

Źródło: rp.pl

