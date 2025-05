Karol Nawrocki przypomina Lecha Kaczyńskiego i wybory z 2005 roku

Nawrocki mówił, że różnica głosów między nim a Rafałem Trzaskowskim jest „symboliczna”, a wynik jest „zbliżony do remisu”. W tym kontekście przypomniał Lecha Kaczyńskiego, który w 2005 roku przegrał I turę wyborów prezydenckich z Donaldem Tuskiem. - Po to, aby w sposób wyraźny, w II turze, zostać najlepszym prezydentem w historii III RP - mówił.

- My te wybory 1 czerwca wygrać musimy, by nie domknął się monopol jednego środowiska politycznego. Aby w Polsce nie było monowładzy – przekonywał Nawrocki. Jak dodał „Donald Tusk potrzebuje Rafała Trzaskowskiego, swojego zastępcy w Pałacu Prezydenckim”, aby „w Polsce wprowadzić walutę euro, przyspieszyć pakt migracyjny i aby jeszcze bardziej kierować nienawiść do opozycji, każdej opozycji”. - Chcą Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim po to, aby domknąć monopol władzy jednego środowiska. Nie możemy się zgodzić, aby zastępca szefa Platformy Obywatelskiej został prezydentem. A ja nie mam swojego szefa partyjnego. Nazywam się Nawrocki, Karol Nawrocki – mówił kandydat popierany przez PiS. - Wszystkie decyzje, które będę podejmował, będę podejmował w imieniu Polek i Polaków - zapewnił.

Nawrocki zwrócił się też do kontrkandydatów. - Ci, którzy nie weszli do II tury skończyli wyścig o Pałac Prezydencki. Ale zarówno wy, moi kontrkandydaci, jak i wasi wyborcy, nie skończyliście misji i konieczności służby wobec państwa polskiego. Monopol władzy dotyczy także was, może być problemem również dla was. Człowiekiem dialogu i dyskusji o waszych potrzebach może być tylko prezydent bezpartyjny, obywatelski. Nie da wam tego dialogu i tej dyskusji partia, która rządzi całą Polską, czyli Platforma Obywatelska - mówił.

Nawrocki zwrócił się „w sposób osobisty do jednego z kontrkandydatów” czyli do Sławomira Mentzena i wyborców Konfederacji. - To czas na uratowanie Polski – podkreślił.