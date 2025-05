W Niemczech Trzaskowski zdobył 40,86 proc. z 78 202 głosów Polonii, które tam oddano. Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen (18,63 proc.), a trzecie – Karol Nawrocki (14,55 proc.). Czwarte miejsce zajął Grzegorz Braun z poparciem 9,61 proc.

Wybory prezydenckie: Adrian Zandberg trzeci w głosowaniu we Włoszech

Trzaskowski wygrał też we Włoszech, gdzie uzyskał 40,43 proc. z 12 591 głosów oddanych w tym kraju. Drugie miejsce w głosowaniu Polonii we Włoszech uzyskał Karol Nawrocki (16,96 proc.), a trzecie – Adrian Zandberg (11,41 proc.). Czwarty we Włoszech był Sławomir Mentzen (9,2 proc.).



W skali całego kraju I turę wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski, a drugie miejsce zajął Karol Nawrocki. To ci kandydaci zmierzą się w II turze wyborów, która odbędzie się 1 czerwca.