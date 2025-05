Grzegorz Braun z większym poparciem na wsi, niż w dużych miastach

48,4 proc. wyborców Brauna to mieszkańcy wsi. 4,4 proc. wyborców lidera Konfederacji Korony Polskiej to mieszkańców miast liczących od 201 do 500 tysięcy, a 8,1 proc. - mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.



Brauna poparło 21,1 proc. wyborców Konfederacji z wyborów parlamentarnych w 2023 roku, 12 proc. tych, którzy w 2023 roku nie głosowali, 4,4 proc. wyborców PiS z wyborów parlamentarnych sprzed dwóch lat i 2,8 proc. wyborców Trzeciej Drogi z tamtych wyborów.