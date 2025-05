Szymon Hołownia po ogłoszeniu wyników exit poll uderza w media publiczne

Badania exit poll wskazały, że do II tury wyborów prezydenckich weszli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Szymon Hołownia, który pięć lat temu uzyskał trzeci wynik, według sondaży tym razem jest dopiero szósty – także za Sławomirem Mentzenem, Grzegorzem Braunem i Adrianem Zandbergiem.



– Przed chwilą skandowaliście „będzie dobrze”, okazuje się, że jeszcze nie tym razem, jeszcze nie teraz – powiedział Hołownia, odnosząc się do nastrojów zgromadzonych. Podkreślił, że obecne wyniki nie są zgodne z jego oczekiwaniami. – Czy to są wyniki naszych marzeń? Oczywiście nie. Patrzę na nie z bardzo dużym niepokojem – stwierdził.

Wyraził jednak nadzieję na zmianę rezultatów wraz ze spływem oficjalnych danych. – Ja wierzę, że one [wyniki sondażowe] jeszcze się zmienią, bo z wynikami sondażowymi jest tak, że one później, kiedy spływają wyniki realnie głosujących ludzi z kampanii wyborczej, ulegają zmianie. Nasze wyniki na pewno wzrosną i jestem w stanie założyć się o to z wami o wszystko – mówił.