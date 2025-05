Według badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos Biejat zdobyła 4,1 proc. głosów i zajęła siódme miejsce w wyborach. Z kolei w badaniu exit poll OGB dla TV Republika Biejat zdobyła 4,4 proc. głosów i również zajęła siódme miejsce.



Magdalena Biejat: Wynik wyborów to dla nas dodatkowa motywacja

- Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie dziś głos. Dziękuję tym, którzy ciężko pracowali w tej kampanii, mojej szefowej sztabu Ance Górskiej, politykom i polityczkom Lewicy, wolontariuszom, całemu sztabowi, bez którego nie przeszlibyśmy przez tą kampanię. A zrobiliśmy świetną kampanię i możemy być z tego dumni. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mi zaufali, którzy przychodzili na wiece, którzy zaczepiali na ulicy, którzy mówili, że wierzą, że można robić inną politykę i doceniają to, że mam odwagę mówić o tym co myślę, gdzie stoję i stać po stronie ich praw, ich wartości i ich przyszłości. Za to zaufanie (...) bardzo wszystkim wam dziękuję - mówiła wicemarszałek Senatu.

- Oczywiście czekamy na ostateczne wyniki. Ale to jedno już widać tutaj – to jest najlepszy wynik lewicy od lat w wyborach prezydenckich i zdecydowanie najlepszy wynik kobiety startującej na urząd prezydenta w historii III RP – podkreśliła kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta.



- Oczywiście chciałabym, aby (wynik) był lepszy. Ale powiem jedno: to jest dla nas dodatkowa motywacja, by pracować jeszcze ciężej, nie poddawać się, dalej iść do przodu. Ta kampania to jest tylko początek, nie koniec (...). Tutaj się nigdy nie cofnę - zapewniła Biejat.