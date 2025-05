Druga tura wyborów na noże i żyletki

– Walka przed drugą turą będzie na noże, różnica między kandydatami jest minimalna. Dla Rafała Trzaskowskiego pytanie brzmi, czy właściwą strategią na najbliższe dwa tygodnie będzie uśmiechanie się do elektoratu Sławomira Mentzena czy próba pobudzenia liberalno-lewicowego elektoratu. Powody do satysfakcji ma natomiast prawica, exit poll daje jej łącznie 50 proc. głosów, a to znaczy, że Karol Nawrocki i jego sztab ma mniej strategicznych zagwozdek przed drugą turą – mówi „Rz” Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.

– Wszystko wskazuje na to, że druga tura będzie na żyletki – mówi „Rzeczpospolitej” dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK.

Wybory bez incydentów

Samo głosowanie przebiegało dość spokojnie. W kilku przypadkach złamane zostały przepisy z kodeksu wykroczeń – chodzi głównie o zakaz agitacji wyborczej (najczęściej w internecie). Doszło także do naruszenia nietykalności cielesnej członka komisji – w bielskiej dzielnicy Olszówka do lokalu wyborczego wtargnął agresywny mężczyzna i ugryzł jednego z członków komisji w ramię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Doszło również do wyjątkowo tragicznych wydarzeń. W jednym z lokali w Szczecinie zmarła 97-letnia kobieta. – Komisja przeniosła się do sąsiedniego budynku. Głosowania nie przerwano – poinformował Sylwester Marciniak, szef PKW. Jak tłumaczył, kobieta nie pobrała karty, nie oddała też głosu. Ustalono, że przyczyną śmierci był zawał serca.